Слідчі судді дали дозвіл: Дуров підтвердив, що повернувся з Франції в Дубай

У Франції мільярдера Павла Дурова звинувачують у співучасті в розповсюдженні незаконного контенту у його месенджері Telegram. За словами бізнесмена, слідчі судді дали йому дозвіл на виїзд.

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Російський підприємець, засновник месенджера Telegram Павло Дуров підтвердив, що повернувся в місто Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах після кількох місяців у Франції, звідки він не міг виїхати через судове розслідування. Повідомлення він опублікував у своєму офіційному каналі в Telegram.

"Як ви, напевно, чули, я повернувся в Дубай після кількох місяців перебування у Франції через розслідування, пов’язане з діяльністю злочинців у Telegram. Процес триває, але приємно бути вдома", — написав бізнесмен.

За його словами, дозвіл на виїзд із Франції йому надали слідчі судді.

"Я хочу подякувати слідчим суддям за те, що допустили це, а також моїм адвокатам і команді за їхні невпинні зусилля, щоб продемонструвати, що, коли мова йде про помірність, співпрацю та боротьбу зі злочинністю, Telegram роками не лише дотримувався своїх юридичних зобов’язань, але й перевищував їх. Я також глибоко вдячний мільйонам людей у ​​всьому світі, які підтримали цю несподівану подорож — це багато значило. Немає нічого, що наша мільярдна спільнота не могла б подолати", — заявив Дуров.

Дуров повідомив, що слідчі судді дозволили йому виїхати з Франції до Дубая Фото: Скриншот

Справа Павла Дурова: що відомо

Павла Дурова заарештували у французькому аеропорту Ле-Бурже ввечері 24 серпня 2024 року в межах масштабного судового розслідування. Прокуратура Парижа офіційно висунула йому звинувачення у співучасті в адмініструванні онлайн-платформи для незаконних дій, зберіганні та розповсюдженні порнографічного контенту з неповнолітніми, відмові передавати важливу інформацію чи документи для розслідування на запит правоохоронців, відмивання доходів, отриманих від злочинів, вчинених у складі організованої групи, і ще за кількома статтями. За 4 дні після арешту його звільнили з-під варти під заставу і з певними обмеженнями, справу не закрито і звинувачення не зняті.

19 січня 2025 року ЗМІ писали, що під час слухань у суді Франції Дуров відкинув звинувачення у сприянні злочинній діяльності в Telegram і заявив, що щомісяця видаляє від 15 до 20 мільйонів облікових записів, які пов'язані з незаконними діями. Суд своєю чергою зауважував, що попри це використання месенджера злочинцями посилилося, і за перші п'ять місяців 2024 року було відкрито 535 справ лише французькою жандармерією.

15 березня ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що Павло Дуров зміг покинути Францію зі своєю дівчиною Юлією Вавиловою з дозволу влади після того, як у лютому суд у його справі відклали щонайменше на рік.