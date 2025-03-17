Следственные судьи дали разрешение: Дуров подтвердил, что вернулся из Франции в Дубай

Во Франции миллиардера Павла Дурова обвиняют в соучастии в распространении незаконного контента в его мессенджере Telegram. По словам бизнесмена, следственные судьи дали ему разрешение на выезд.

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Российский предприниматель, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что вернулся в город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах после нескольких месяцев во Франции, откуда он не мог уехать из-за судебного расследования. Сообщение он опубликовал в своем официальном канале в Telegram.

"Как вы, наверное, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев пребывания во Франции из-за расследования, связанного с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но приятно быть дома", — написал бизнесмен.

По его словам, разрешение на выезд из Франции ему предоставили следственные судьи.

"Я хочу поблагодарить следственных судей за то, что допустили это, а также моих адвокатов и команду за их неустанные усилия, чтобы продемонстрировать, что, когда речь идет об умеренности, сотрудничестве и борьбе с преступностью, Telegram годами не только придерживался своих юридических обязательств, но и превышал их. Я также глубоко благодарен миллионам людей во всем мире, которые поддержали это неожиданное путешествие — это много значит. Нет ничего, что наше миллиардное сообщество не могло бы преодолеть", — заявил Дуров.

Дуров сообщил, что следственные судьи разрешили ему выехать из Франции в Дубай Фото: Скриншот

Дело Павла Дурова: что известно

Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа 2024 года в рамках масштабного судебного расследования. Прокуратура Парижа официально предъявила ему обвинения в соучастии в администрировании онлайн-платформы для незаконных действий, хранении и распространении порнографического контента с несовершеннолетними, отказе передавать важную информацию или документы для расследования по запросу правоохранителей, отмывании доходов, полученных от преступлений, совершенных в составе организованной группы, и еще по нескольким статьям. Через 4 дня после ареста его освободили из-под стражи под залог и с определенными ограничениями, дело не закрыто и обвинения не сняты.

19 января 2025 года СМИ писали, что во время слушаний в суде Франции Дуров отверг обвинения в содействии преступной деятельности в Telegram и заявил, что ежемесячно удаляет от 15 до 20 миллионов учетных записей, связанных с незаконными действиями. Суд в свою очередь отмечал, что несмотря на это использование мессенджера преступниками усилилось, и за первые пять месяцев 2024 года было открыто 535 дел только французской жандармерией.

15 марта СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Павел Дуров смог покинуть Францию со своей девушкой Юлией Вавиловой с разрешения властей после того, как в феврале суд по его делу отложили минимум на год.