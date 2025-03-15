Павел Дуров смог покинуть Францию: куда улетел основатель Telegram

Миллиардер покинул Париж вместе со своей девушкой Юлией Вавиловой.

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Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров утром 15 марта покинул Францию, где его обвиняют в преступлениях, связанных с организованной преступностью, сообщает TradingView.

По информации источника, он уезжал из страны с разрешения властей. Другой инсайдер уточнил, что следственный судья разрешил бизнесмену покинуть Францию "на несколько недель", удовлетворив просьбу Дурова об изменении условий его содержания под стражей несколько дней назад.

В феврале суд по делу основателя Telegram отложили как минимум на год, поэтому он не мог уехать из Франции. Расследование началось после отказа Telegram раскрыть личность пользователя, подозреваемого в изнасиловании и педофилии. Позже дело расширилось и затронуло более широкий круг преступлений. Дуров до этого момента не мог покидать Францию. Французский миллиардер Ксавье Ньель помог ему после ареста, предоставив ему "тайные апартаменты",

Во время слушаний в Париже в январе Дуров отверг обвинения в содействии преступной деятельности на платформе, заявив, что за последние шесть месяцев сотрудничал с правоохранительными органами. Он также заявил, что его платформа серьезно относится к модерации детского криминального контента и сотрудничает с несколькими ассоциациями, борющимися с эксплуатацией детей.

По информации СМИ, миллиардер улетел в Дубай вместе со своей девушкой Юлией Вавиловой. После ареста Павла она потеряла их общего ребенка.

На фоне новостей об отъезде Дурова стоимость криптовалюты Tonсoin выросла более чем на 9%, до $3,21 за монету.

Россиянина арестовали в августе 2024 года в парижском аэропорту. Через несколько дней после задержания бизнесмена выпустили под залог в пять миллионов евро с обязательством отмечаться в полиции и запретили покидать Францию.

Ранее Фокус писал, что у Дурова опровергли роман с матерью его троих детей Ириной Болгар. Та в свою очередь раскрыла подробности их романа.