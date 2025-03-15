Павло Дуров зміг покинути Францію: куди полетів засновник Telegram

Мільярдер покинув Париж разом зі своєю дівчиною Юлією Вавиловою.

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Павло Дуров, засновник месенджера Telegram, Павло Дуров вранці 15 березня залишив Францію, де його звинувачують у злочинах, пов'язаних з організованою злочинністю, повідомляє TradingView.

За інформацією джерела, він виїжджав із країни з дозволу влади. Інший інсайдер уточнив, що слідчий суддя дозволив бізнесменові покинути Францію "на кілька тижнів", задовольнивши прохання Дурова про зміну умов його утримання під вартою кілька днів тому.

У лютому суд у справі засновника Telegram відклали щонайменше на рік, тому він не міг виїхати з Франції. Розслідування почалося після відмови Telegram розкрити особу користувача, підозрюваного у зґвалтуванні та педофілії. Пізніше справа розширилася і торкнулася ширшого кола злочинів. Дуров до цього моменту не міг залишати Францію. Французький мільярдер Ксав'є Ньєль допоміг йому після арешту, надавши йому "таємні апартаменти",

Під час слухань у Парижі в січні Дуров відкинув звинувачення у сприянні злочинній діяльності на платформі, заявивши, що за останні шість місяців співпрацював із правоохоронними органами. Він також заявив, що його платформа серйозно ставиться до модерації дитячого кримінального контенту і співпрацює з кількома асоціаціями, які борються з експлуатацією дітей.

За інформацією ЗМІ, мільярдер полетів у Дубай разом зі своєю дівчиною Юлією Вавиловою. Після арешту Павла вона втратила їхню спільну дитину.

На тлі новин про від'їзд Дурова вартість криптовалюти Topcoin зросла більш ніж на 9%, до $3,21 за монету.

Росіянина заарештували в серпні 2024 року в паризькому аеропорту. За кілька днів після затримання бізнесмена випустили під заставу в п'ять мільйонів євро із зобов'язанням відмічатися в поліції і заборонили залишати Францію.

Раніше Фокус писав, що у Дурова спростували роман з матір'ю його трьох дітей Іриною Болгар. Натомість вона розкрила подробиці їхнього роману.