Це русофобія: у Кремлі відповіли на обвинувачення Польщі у підпалі ТЦ на 65 тисяч "квадратів"

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков відкинув обвинувачення уряду Польщі про причетність росіян до масштабної пожежі у Варшаві. Посадовець заявив, що поляками рухає русофобія і вони мстять за пожежу на майданчику площею 65 тис. кв. м.

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Коментар Кремля щодо підпалу ТЦК в Польщі росЗМІ ТАСС опублікувало у Telegram-каналі.

Вдень 12 травня Пєсков влаштував брифінг, на якому, серед іншого, відповів на обвинувачення Польщі. Як заявив речник Кремля, для обвинувачень немає підстав і ідеться про нелюбов до росіян.

"Звинувачення Польщі на адресу РФ з приводу пожежі в ТЦ є безпідставними і є частиною русофобської позиції Варшави", — навело росЗМІ слова Пєскова.

Крім того, у Кремлі відповіли на дипломатичний демарш поляків, які видворяють представництво РФ у Кракові. З його слів, це говорить про ворожість і шкодить подальшим відносинам держав.

"Польща вибирає ворожість, завдаючи закриттям генконсульства РФ шкоди і без того жалюгідним відносинам з Москвою", — заявив він.

Підпал ТЦ у Польщі — деталі

Зазначимо, 12 травня польська радіостанція RMF FM повідомила, що прокуратура завершила розслідування підпалу торгівельного центру у Польщі, яка сталась 12 травня 2024 року. Пожежа охопила 65 тис. кв. м та 1 400 магазинів, писали медіа Польщі. На фото та відео з місця подій — стовпи вогню та хмари чорного диму, які охопили майданчик за адресою Marywilska 44.

Прокуратура запідозрила двох українців у причетності до злочину, ідеться у статті RMF FM, — Данила та Олександра. Згідно з даними слідства, Данило отримав завдання зафільмувати пожежу та передати запис певній особі, пов'язаній з Росією. Олександр — людина, яка отримала відео від Данила. На сьогодні першого фігуранта затримали у Литві, а другий втік до РФ. При цьому обох підозрюють у влаштуванні диверсії на території ЄС, які їм замовили російські спецслужби.

Тим часом з'явилась заява МЗС Польщі. Глава відомства, Радослав Сікорський, заявив, що є докази причетності РФ до підпалу ТЦ у Варшаві. Посадовець запевнив, що розслідувачі виявлять усіх диверсантів. Крім того, польський уряд прийняв рішення закрити генеральне консульство РФ у Кракові, повідомив Сікорський. При цьому наголошується, що російські спецслужби вчинили "ганебний диверсійний акт".

Нагадуємо, 7 травня медіа "Суспільне" розповіло про процес ексгумації поляків, які загинули під час Волинської трагедії. Тим часом SchengenVisaInfo повідомило про нові складнощі для українців у Польщі.