Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отверг обвинения правительства Польши о причастности россиян к масштабному пожару в Варшаве. Чиновник заявил, что поляками движет русофобия и они мстят за пожар на площадке площадью 65 тыс. кв. м.

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Комментарий Кремля относительно поджога ТЦК в Польше росСМИ ТАСС опубликовало в Telegram-канале.

Днем 12 мая Песков устроил брифинг, на котором, среди прочего, ответил на обвинения Польши. Как заявил спикер Кремля, для обвинений нет оснований и речь идет о нелюбви к россиянам.

"Обвинения Польши в адрес РФ по поводу пожара в ТЦ являются безосновательными и являются частью русофобской позиции Варшавы", — привело росСМИ слова Пескова.

Кроме того, в Кремле ответили на дипломатический демарш поляков, которые выдворяют представительство РФ в Кракове. По его словам, это говорит о враждебности и вредит дальнейшим отношениям государств.

"Польша выбирает враждебность, нанося закрытием генконсульства РФ ущерб и без того плачевным отношениям с Москвой", — заявил он.

Поджог ТЦ в Польше — детали

Отметим, 12 мая польская радиостанция RMF FM сообщила, что прокуратура завершила расследование поджога торгового центра в Польше, который произошел 12 мая 2024 года. Пожар охватил 65 тыс. кв. м и 1 400 магазинов, писали медиа Польши. На фото и видео с места событий — столбы огня и облака черного дыма, которые охватили площадку по адресу Marywilska 44.

Прокуратура заподозрила двух украинцев в причастности к преступлению, говорится в статье RMF FM, — Даниила и Александра. Согласно данным следствия, Даниил получил задание заснять пожар и передать запись определенному лицу, связанному с Россией. Александр — человек, который получил видео от Даниила. На сегодня первого фигуранта задержали в Литве, а второй сбежал в РФ. При этом обоих подозревают в устройстве диверсии на территории ЕС, которые им заказали российские спецслужбы.

Между тем появилось заявление МИД Польши. Глава ведомства, Радослав Сикорский, заявил, что есть доказательства причастности РФ к поджогу ТЦ в Варшаве. Чиновник заверил, что расследователи обнаружат всех диверсантов. Кроме того, польское правительство приняло решение закрыть генеральное консульство РФ в Кракове, сообщил Сикорский. При этом отмечается, что российские спецслужбы совершили "позорный диверсионный акт".

Напоминаем, 7 мая медиа "Суспільне" рассказало о процессе эксгумации поляков, погибших во время Волынской трагедии. Тем временем SchengenVisaInfo сообщило о новых сложностях для украинцев в Польше.