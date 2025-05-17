Якщо Путін серйозно налаштований на мир: в МЗС Британії відреагували на удар по Сумах

Російська Федерація має погодитись на повне припинення вогню в Україні.

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Таким чином в мережі Х відреагував міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі на російський удар по Сумах.

"Шокований нападом Росії в Сумах, що стався лише через кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія повинна погодитися на повне та негайне припинення вогню, як це зробила Україна", — йдеться в повідомленні.

Удар по Сумах: що відомо

Нагадаємо, в суботу Збройні сили Російської Федерації вдарили засобами ураження "Ланцет" по рейсовому автобусу "Білопілля — Суми" на виїзді з міста Білопілля. В результаті атаки 9 людей загинуло, ще 7 поранено.

На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Очільник зауважив, що 16 травня була можливість припинити вогонь, і Україна давно пропонує повне й безумовне перемир’я задля збереження життя. Росія ж, зі слів президента, "зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі".

Нагадаємо, після закінчення прямих переговорів з Росією у Стамбулі міністр оборони Рустем Умєров заявив, що на зустрічі обговорювався обмін полонених за формулою 1000 на 1000. Також, з його слів, потенційно готують нові перемовини на рівні лідерів держав. Пізніше стало відомо, що такий обмін пропонувала Туреччина.