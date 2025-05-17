Если Путин серьезно настроен на мир: в МИД Британии отреагировали на удар по Сумах

Российская Федерация должна согласиться на полное прекращение огня в Украине.

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Таким образом в сети Х отреагировал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми на российский удар по Сумах.

"Шокирован нападением России в Сумах, которое произошло всего через несколько часов после переговоров в Турции. Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна согласиться на полное и немедленное прекращение огня, как это сделала Украина", — говорится в сообщении.

Удар по Сумах: что известно

Напомним, в субботу Вооруженные силы Российской Федерации ударили средствами поражения "Ланцет" по рейсовому автобусу "Белополье — Сумы" на выезде из города Белополье. В результате атаки 9 человек погибли, еще 7 ранены.

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Глава государства отметил, что 16 мая была возможность прекратить огонь, и Украина давно предлагает полное и безусловное перемирие для сохранения жизни. Россия же, по словам президента, "сохраняет разве что возможность для себя убивать дальше".

Напомним, после окончания прямых переговоров с Россией в Стамбуле министр обороны Рустем Умеров заявил, что на встрече обсуждался обмен пленных по формуле 1000 на 1000. Также, по его словам, потенциально готовят новые переговоры на уровне лидеров государств. Позже стало известно, что такой обмен предлагала Турция.