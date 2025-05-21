Не дуже оптимістичний щодо миру: президент Румунії заявив, чи відправить миротворців в Україну

Румунія не розглядає участі своїх військових у потенційній миротворчій місії на території України.

Related video

Про це заявив новообраний президент Румунії Нікушор Дан, пише Politico.

"По-перше, мати широку оперативну підтримку на території Румунії — так. Бути частиною армій, що гарантують мир в Україні — ні", — зазначив він.

За словами глави держави, участь румунських військ безпосередньо на українській території була б "недоречною". Причиною він назвав напруженість у відносинах між Румунією та Росією.

Нікушор Дан також розкритикував підходи президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, які передбачають спроби укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним на "нереалістичних" умовах. Він наголосив, що жодне рішення щодо України не повинно прийматися без участі та згоди самих українців.

"Я не надто оптимістично дивлюсь на можливість швидкого досягнення миру, але радий, що європейці продовжують підтримувати Україну, поки вона не отримає найбільш справедливий для себе мир", — додав він.

Миротворці в Україні: що відомо

Нагадаємо, в березні президент Франції Емманюель Макрон повідомив про бажання декількох європейських і неєвропейських країн приєднатися до коаліції для розгортання військ в Україні. Пізніше видання The Telegraph уточнило, що Британія хоче відправити в Україну інструкторів, а не бойові частини.

За інформацією журналістів The Times країни Європи не можуть зібрати миротворців для України. Зазначається, що європейські армії недостатньо укомплектовані та їм бракує фінансування.

Фокус також писав, що Польща не відправить миротворців до України. За інформацією міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, це дасть російським пропагандистам привід говорити, що Варшава хоче "поділити" українські землі з Кремлем.