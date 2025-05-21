Не очень оптимистичен в отношении мира: президент Румынии заявил, отправит ли миротворцев в Украину

Румыния не рассматривает участия своих военных в потенциальной миротворческой миссии на территории Украины.

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Об этом заявил новоизбранный президент Румынии Никушор Дан, пишет Politico.

"Во-первых, иметь широкую оперативную поддержку на территории Румынии — да. Быть частью армий, гарантирующих мир в Украине — нет", — отметил он.

По словам главы государства, участие румынских войск непосредственно на украинской территории было бы "неуместным". Причиной он назвал напряженность в отношениях между Румынией и Россией.

Никушор Дан также раскритиковал подходы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, которые предусматривают попытки заключить соглашение с российским президентом Владимиром Путиным на "нереалистичных" условиях. Он отметил, что ни одно решение по Украине не должно приниматься без участия и согласия самих украинцев.

"Я не слишком оптимистично смотрю на возможность быстрого достижения мира, но рад, что европейцы продолжают поддерживать Украину, пока она не получит наиболее справедливый для себя мир", — добавил он.

Миротворцы в Украине: что известно

Напомним, в марте президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о желании нескольких европейских и неевропейских стран присоединиться к коалиции для развертывания войск в Украине. Позже издание The Telegraph уточнило, что Британия хочет отправить в Украину инструкторов, а не боевые части.

По информации журналистов The Times страны Европы не могут собрать миротворцев для Украины. Отмечается, что европейские армии недостаточно укомплектованы и им не хватает финансирования.

Фокус также писал, что Польша не отправит миротворцев в Украину. По информации министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, это даст российским пропагандистам повод говорить, что Варшава хочет "поделить" украинские земли с Кремлем.