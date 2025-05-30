Постановка Кремля: заява про Путіна "в епіцентрі атаки дронів" виявилася фікцією

20 травня росЗМІ повідомляли, що російський президент Володимир Путін нібито опинився в центрі атаки невідомих безпілотників у Курській області. Але тепер анонімні джерела в Кремлі кажуть, що це був звичайний піар заради підняття рейтингів.

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Про це повідомляє The Moscow Times.

20 травня росЗМІ повідомляли, що російський президент уперше "з початку боїв" відвідав Курську область і його вертоліт нібито опинився під обстрілом невідомих дронів. Усі пропагандистські російські ЗМІ опублікували новину про це.

Але журналісти The Moscow Times поспілкувалися з чотирма джерелами в уряді і в Кремлі й зазначають, що силовики розкрутили в ЗМІ цей "разючий і ризикований" епізод, щоб переконати росіян, що їхній президент "не ховається за спинами, а нібито теж іде на ризик і жертви".

Усі співрозмовники говорили на умовах анонімності через делікатність теми.

"На тлі регулярних ударів дронів, хаосу в аеропортах і відключень мобільного зв'язку ця ТБ-вистава має створити образ Путіна, який ділить небезпеки з країною і таким способом сказати суспільству — "на війні як на війні", — повідомляють журналісти.

Вони зазначають, що Путін справді був у Курській області, куди, за офіційною версією, прямував на вертольоті. І справді, цей регіон регулярно стає метою українських атак. Однак, за словами чиновників, його безпека була гарантована на максимальному рівні.

"Ніхто і ніколи б не допустив такої злочинної недбалості. Навіть у страшному сні", — сказав один із чиновників, близький до адміністрації президента РФ, знайомий із системою охорони.

"Сенсаційну" заяву про те, що президентський вертоліт нібито опинився "в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників супротивника", розповсюдило Міністерство оборони РФ через державний телеканал ВГТРК. Про масовану атаку під час візиту також згадав Андрій Колесников, багаторічний учасник кремлівського пулу, у своєму репортажі для "Коммерсанта".

Однак сам Колесніков, як виявилося, в Курську область не їздив. Журналіст писав текст зі слів інших, не уточнюючи безпосередньо, що не був присутній особисто. У своєму матеріалі він акуратно зазначив, що "побачив дрони ЗСУ на відеокадрах".

Кремлівський пул у цю поїздку з Путіним не брали, як і команду професійних операторів. Зйомку вели інші люди, зокрема співробітник охорони.

Нагадаємо, 20 травня Путін перебував із візитом на НВО "Сплав" у Тулі. Однак через три дні виробництво потрапило під атаку БпЛА. Потім співрозмовники ЗМІ повідомили, що після падіння уламків безпілотника цех і електропідстанції загорілися.

В Україні згодом спростували заяви росЗМІ про те, що Путін літав на вертольоті серед "ворожих" дронів.