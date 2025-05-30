Постановка Кремля: заявление о Путине "в эпицентре атаки дронов" оказалось фикцией

20 мая росСМИ сообщали, что российский президент Владимир Путин якобы оказался в центре атаки неизвестных беспилотников в Курской области. Но теперь анонимные источники в Кремле говорят, что это был обычный пиар ради поднятия рейтингов.

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Об этом сообщает The Moscow Times.

20 мая росСМИ сообщали, что российский президент впервые "с начала боев" посетил Курскую область и его вертолет якобы оказался под обстрелом неизвестных дронов. Все пропагандистские российские СМИ разместили новость об этом.

Но журналисты The Moscow Times пообщались с четырьмя источниками в правительстве и в Кремле и отмечают, что силовики раскрутили в СМИ этот "шокирующий и рискованный" эпизод, чтобы внушить россиянам, что их президент "не прячется за спинами, а якобы тоже идет на риск и жертвы".

Все собеседники говорили на условиях анонимности из-за деликатности темы.

"На фоне регулярных ударов дронов, хаоса в аэропортах и отключений мобильной связи этот ТВ-спектакль должен создать образ Путина, который делит опасности со страной и таким образом сказать обществу — "на войне как на войне", — сообщают журналисты.

Они отмечают, что Путин действительно был в Курской области, куда, по официальной версии, направлялся на вертолете. И действительно, этот регион регулярно становится целью украинских атак. Однако, по словам чиновников, его безопасность была обеспечена на максимальном уровне.

"Никто и никогда бы не допустил подобной преступной безалаберности. Даже в страшном сне", — сказал один из чиновников близкий к администрации президента РФ, знакомый с системой охраны.

"Сенсационное" заявление о том, что президентский вертолет якобы оказался "в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника", распространило Министерство обороны РФ через государственный телеканал ВГТРК. О массированной атаке во время визита также упомянул Андрей Колесников, многолетний участник кремлевского пула, в своем репортаже для "Коммерсанта".

Однако, сам Колесников, как оказалось, в Курскую область не ездил. Журналист писал текст со слов других, не уточняя напрямую, что не присутствовал лично. В своем материале он аккуратно отметил, что "увидел дроны ВСУ на видеокадрах".

Кремлевский пул в эту поездку с Путиным не брали, как и команду профессиональных операторов. Съемку вели другие люди, в том числе сотрудник охраны.

Напомним, 20 мая Путин находился с визитом на НПО "Сплав" в Туле. Однако через три дня производство попало под атаку БПЛА. Затем собеседники СМИ сообщили, что после падения обломков беспилотника цех и электроподстанции загорелись.

В Украине впоследствии опровергли заявления росСМИ о том, что Путин летал на вертолете среди "вражеских" дронов.