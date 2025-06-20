"Щойно втік з іранського полону": Макаревич закликав ЦАХАЛ жорсткіше відповідати Тегерану

Радянський і російський артист, лідер рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич заявив, що на місці головнокомандувача Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдавав би жорсткіших ударів по Ірану у відповідь на обстріли ізраїльських житлових кварталів і цивільної інфраструктури. Також він згадав фейк іранських журналістів, які видали його за взятого в полон ізраїльського льотчика.

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Музикант прокоментував удар балістичної ракети Ірану по лабораторії Інституту Вейцмана в Реховоті, під час якого було знищено результати десятирічних досліджень онкологічних захворювань, зокрема раку мозкових клітин. У дописі на Facebook він зазначив, що іранці зруйнували чотири унікальних потужних мікроскопи та обладнання на сотні мільйонів доларів.

"Минулої ночі в нас не було жодної сирени. Думаєте, спиш? Ні, лежиш і чекаєш що ось-ось. Учора розх*рачили балістикою лабораторії інституту Вайцмана, результати десятирічних досліджень раку, зокрема раку мозкових клітин — коту під хвіст (привіт захисникам мирного Ірану — і для вас, м*даків, старалися)", — написав Макаревич.

Він додав, що хоча під час обстрілу ніхто не загинув, утрачені результати досліджень могли врятувати тисячі життів.

Зазначимо, іранці завдали удару по інституту Вейцмана рано вранці 15 червня. Про загиблих внаслідок атаки не повідомлялося, та значних пошкоджень зазнали лабораторії кампусу.

Макаревич також засудив удари іранців по житлових районах.

"Коли 500 кілограмів вибухівки падає в центр житлового кварталу і зносить приблизно половину — і приблизно раз на день — я дякую всевишньому, що я не верховний головнокомандувач ЦАХАЛу, — я б відповідав жорсткіше. Вельми. Але оскільки я всього лише військовий льотчик і щойно втік з іранського полону — що з мене взяти?" — написав музикант.

Макаревич розповів про удар іранців по лабораторії Інституту Вейцмана в Ізраїлі Фото: скриншот

Андрія Макаревича в Ірані видали за пілота: деталі

19 червня ЗМІ писали про те, що в ролику іранського новинного агентства Nour News Андрія Макаревича видали за пілота нібито збитого ізраїльського винищувача F-35. Музикант відреагував на фейк і заявив, що підозрює в його створенні росіян. Він зазначив, вірить в ізраїльську армію та всіляко її підтримує.

В Росії, звідки Макаревич виїхав до Ізраїлю у 2022 році, його внесено до списку "іноземних агентів". В лютому 2014 році музикант одним із перших серед росіян виступив проти окупації Криму, а у березні того ж року долучився до Маршу миру та підписав звернення діячів російської культури проти політики президента РФ Володимира Путіна щодо України.

Нагадаємо, Ізраїль та Іран обмінюються ракетними ударами після того, як ЦАХАЛ у ніч на 13 червня розпочав операцію "Лев, що здіймається" (Rising Lion). Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявляв, що в межах операції було завдано "превентивного удару" по об'єктах в Ірані, пов'язаних зі створенням ядерної бомби.

Володимир Путін на Петербурзькому економічному форумі 20 червня пояснив, чому не захищає Іран. Він заявив, що в Ізраїлі проживають майже 2 мільйони російськомовних людей, і Кремль "враховує це".