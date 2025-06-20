"Только что сбежал из иранского плена": Макаревич призвал ЦАХАЛ жестче отвечать Тегерану

Советский и российский артист, лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что на месте главнокомандующего Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносил бы более жесткие удары по Ирану в ответ на обстрелы израильских жилых кварталов и гражданской инфраструктуры. Также он упомянул фейк иранских журналистов, которые выдали его за взятого в плен израильского летчика.

Related video

Музыкант прокомментировал удар баллистической ракеты Ирана по лаборатории Института Вейцмана в Реховоте, во время которого были уничтожены результаты десятилетних исследований онкологических заболеваний, в частности рака мозговых клеток. В заметке на Facebook он отметил, что иранцы разрушили четыре уникальных мощных микроскопа и оборудование на сотни миллионов долларов.

"Прошлой ночью у нас не было ни одной сирены. Думаете, спишь? Нет, лежишь и ждешь что вот-вот. Вчера расх*рачили баллистикой лаборатории института Вайцмана, результаты десятилетних исследований рака, в частности рака мозговых клеток — коту под хвост (привет защитникам мирного Ирана — и для вас, м*даков, старались)", — написал Макаревич.

Он добавил, что хотя во время обстрела никто не погиб, утраченные результаты исследований могли спасти тысячи жизней.

Отметим, иранцы нанесли удар по институту Вейцмана рано утром 15 июня. О погибших в результате атаки не сообщалось, но значительные повреждения получили лаборатории кампуса.

Макаревич также осудил удары иранцев по жилым районам.

"Когда 500 килограммов взрывчатки падает в центр жилого квартала и сносит примерно половину — и примерно раз в день — я благодарю всевышнего, что я не верховный главнокомандующий ЦАХАЛа, — я бы отвечал жестче. Весьма. Но поскольку я всего лишь военный летчик и только что сбежал из иранского плена — что с меня взять?" — написал музыкант.

Макаревич рассказал об ударе иранцев по лаборатории Института Вейцмана в Израиле Фото: скриншот

Андрея Макаревича в Иране выдали за пилота: детали

19 июня СМИ писали о том, что в ролике иранского новостного агентства Nour News Андрея Макаревича выдали за пилота якобы сбитого израильского истребителя F-35. Музыкант отреагировал на фейк и заявил, что подозревает в его создании россиян. Он отметил, верит в израильскую армию и всячески ее поддерживает.

В России, откуда Макаревич уехал в Израиль в 2022 году, он внесен в список "иностранных агентов". В феврале 2014 года музыкант одним из первых среди россиян выступил против оккупации Крыма, а в марте того же года присоединился к Маршу мира и подписал обращение деятелей российской культуры против политики президента РФ Владимира Путина в отношении Украины.

Напомним, Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами после того, как ЦАХАЛ в ночь на 13 июня начал операцию "Лев, который поднимается" (Rising Lion). Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что в рамках операции был нанесен "превентивный удар" по объектам в Иране, связанным с созданием ядерной бомбы.

Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме 20 июня объяснил, почему не защищает Иран. Он заявил, что в Израиле проживают почти 2 миллиона русскоязычных людей, и Кремль "учитывает это".