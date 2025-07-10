Таліби заманюють до себе туристів веселим роликом: що з ним не так (відео)

Починається ролик з імітації страти іноземця. А також у відео висміюють репутацію Афганістану, як країни, пов'язаної з тероризмом. Але це не всі дивацтва.

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Афганський акаунт у соціальних мережах опублікував унікальний туристичний ролик, покликаний привернути увагу західних туристів, змінити імідж країни у світі та оживити її зруйновану економіку. У ньому показують автомати, місцеві визначні пам'ятки, але жодної жінки в кадрі так і не з'являється, пише Daily Mail.

Відео від талібів має змінити імідж Афганістану

Маркетинговий ролик, опублікований у соціальних мережах Афганістаном арабською мовою (@afghanarabc), починається з того, що на перший погляд нагадує сцену з відео зі стратою іноземного заручника. Незрозуміло, чи має акаунт, який опублікував відео, якийсь стосунок до влади Афганістану. Але оновлюється він часто.

На відео видно п'ять озброєних до зубів чоловіків, які стоять над трьома ув'язненими, голови яких покриті чорними мішками.

"У нас є одне послання для Америки", — грізно заявляє лідер. Він тут же зриває пакет із голови заручника, що стоїть на колінах під ним, і радісний європеєць кричить: "Ласкаво просимо в Афганістан!"

Далі в ролику показують, як туристи замовляють їжу в ресторані за допомогою планшета, гуляють у компанії талібів і фотографуються з дітьми.

У якийсь момент показують американця, який радісно стискає в руках карабін M4A1 армійського зразка США — основну зброю багатьох американських солдатів в Іраку та Афганістані.

Але в кадрі так і не з'являються жінки. Немає навіть дівчаток. Афганістан відомий своїми суворими законами, які забороняють жінкам буквально все: навіть говорити з іншими жінками їм не можна.

Однак Талібан намагається залучити туристів і нормалізувати відносини із західними країнами. Жодна країна досі офіційно не визнала уряд Талібану відтоді, як це радикальне ісламістське угруповання повернулося до влади на тлі катастрофічного виведення військ США та їхніх союзників з Афганістану в серпні 2021 року.

Ще один "туристичний" ролик про Афганістан

Однак зараз дедалі більше мандрівників, зокрема і зі США, вирушають до Афганістану. Нові правителі країни, чия економіка, як і раніше, паралізована санкціями, з радістю їх вітають.

Талібан почав активно розвивати туристичну індустрію навесні 2024 року, відкривши школу туризму та готельного менеджменту, що прагнула підготувати велику, хоча й таку, що складається винятково з чоловіків, групу фахівців у сфері гостинності.

Різні соціальні мережі хваляться багатою історією Афганістану, приголомшливими краєвидами і безліччю стародавніх археологічних пам'яток.

Заступник міністра туризму Афганістану Кудратулла Джамал сказав: "Афганський народ дуже гостинний і радо приймає туристів з інших країн і прагне до взаємодії з ними.

Ми налаштовані оптимістично і вважаємо, що туристичний сектор стане великою економікою, що приносить значну користь".

Торік Афганістан відвідали майже 9000 іноземних туристів, а за перші три місяці 2025 року — майже 3000 осіб, повідомив Джамал.

Це майже на 20% більше, ніж 2023 року, коли країну відвідало трохи більше ніж 7000 осіб.

Афганістан відвідують все більше туристів, але найчастіше, це чоловіки

Але в інтерв'ю Джамал відмовився відповідати на запитання про ставлення талібів до жінок, заявивши лише, що в Афганістані раді як чоловікам, так і жінкам.

"Ті, хто поважає наші закони і традиції, вже прийшли і можуть приходити і далі", — сказав він.

МЗС Великої Британії, як і дипломати інших європейських країн, офіційно рекомендують утриматися від поїздок до Афганістану.

А ті, хто вже там побував, зазначають, що все-таки це був небезпечний вояж.

"Коли ми були там, жінкам у нашій групі доводилося бути дуже консервативними в одязі, а наш місцевий гід інструктував нас щодо того, як поводитися. Жінка не може подорожувати туди сама. У жодному разі. Вам потрібен супроводжуючий-чоловік", — зазначала відома мандрівниця Саша Хіні, яка побувала в Афганістані торік.

Нагадаємо, Верховний суд Росії 17 квітня призупинив заборону на діяльність руху "Талібан", який влада РФ внесла до списку терористичних організацій у 2003 році.

Також Фокус розповідав, як у сучасному Афганістані грають весілля: без нареченої. Нареченого оточують самі чоловіки.