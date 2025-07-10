Талибы заманивают к себе туристов веселым роликом: что с ним не так (видео)

Начинается ролик с имитации казни иностранца. А также в видео высмеивают репутацию Афганистана, как страны, связанной с терроризмом. Но это не все странности.

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Афганский аккаунт в социальных сетях опубликовал уникальный туристический ролик, призванный привлечь западных туристов, изменить имидж страны в мире и оживить ее разрушенную экономику. В нем показывают автоматы, местные достопримечательности, но ни одной женщины в кадре так и не появляется, пишет Daily Mail.

Видео от талибов должно изменить имидж Афганистана

Маркетинговый ролик, опубликованный в социальных сетях Афганистаном на арабском языке (@afghanarabc), начинается с того, что на первый взгляд напоминает сцену из видео с казнью иностранного заложника. Неясно, имеет ли аккаунт, опубликовавший видео, какое-либо отношение к властям Афганистана. Но обновляется он часто.

На видео видны пять вооруженных до зубов мужчин, стоящих над тремя заключенными, головы которых покрыты черными мешками.

"У нас есть одно послание для Америки", — грозно заявляет лидер. Он тут же срывает пакет с головы заложника, стоящего на коленях под ним, и радостный европеец кричит: "Добро пожаловать в Афганистан!"

Дальше в ролике показывают, как туристы заказывают еду в ресторане с помощью планшета, гуляют в компании талибов и фотографируются с детьми.

В какой-то момент показывают американца, радостно сжимающего в руках карабин M4A1 армейского образца США — основное оружие многих американских солдат в Ираке и Афганистане.

Но в кадре так и не появляются женщины. Нет даже девочек. Афганистан известен своими строгими законами, которые запрещают женщинам буквально все: даже говорить с другими женщинами им нельзя.

Однако Талибан старается привлечь туристов и нормализовать отношения с западными странами. Ни одна страна до сих пор официально не признала правительство Талибана с тех пор, как эта радикальная исламистская группировка вернулась к власти на фоне катастрофического вывода войск США и их союзников из Афганистана в августе 2021 года.

Еще один "туристический" ролик про Афганистан

Однако сейчас все больше путешественников, в том числе и из США, отправляются в Афганистан. Новые правители страны, чья экономика по-прежнему парализована санкциями, с радостью их приветствуют.

Талибан начал активно развивать туристическую индустрию весной 2024 года, открыв школу туризма и гостиничного менеджмента, которая стремилась подготовить большую, хотя и состоящую исключительно из мужчин, группу специалистов в сфере гостеприимства.

Различные социальные сети хвастаются богатой историей Афганистана, потрясающими пейзажами и множеством древних археологических памятников.

Заместитель министра туризма Афганистана Кудратулла Джамал сказал: "Афганский народ очень гостеприимен и радушно принимает туристов из других стран и стремится к взаимодействию с ними.

Мы настроены оптимистично и считаем, что туристический сектор станет крупной экономикой, приносящей значительную пользу".

В прошлом году Афганистан посетили почти 9000 иностранных туристов, а за первые три месяца 2025 года — почти 3000 человек, сообщил Джамал.

Это почти на 20% больше, чем в 2023 году, когда страну посетило чуть более 7000 человек.

Афганистан посещают все больше туристов, но чаще всего, это мужчины

Но в интервью Джамал отказался отвечать на вопросы об отношении талибов к женщинам, заявив лишь, что в Афганистане рады как мужчинам, так и женщинам.

"Те, кто уважает наши законы и традиции, уже пришли и могут приходить и дальше", — сказал он.

МИД Великобритании, как дипломаты других европейских стран, официально рекомендуют воздержаться от поездок в Афганистан.

А те, кто уже там побывал, отмечают, что все-таки это был опасный вояж.

"Когда мы были там, женщинам в нашей группе приходилось быть очень консервативными в одежде, а наш местный гид инструктировал нас о том, как себя вести. Женщина не может путешествовать туда одна. Ни в коем случае. Вам нужен сопровождающий-мужчина", — отмечала известная путешественница Саша Хини, которая побывала в Афганистане в прошлом году.

Напомним, Верховный суд России 17 апреля приостановил запрет на деятельность движения "Талибан", которое власти РФ внесли в список террористических организаций в 2003 году.

Также Фокус рассказывал, как в современном Афганистане играют свадьбы: без невесты. Жениха окружают одни мужчины.