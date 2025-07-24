Маск міняє авто на роботаксі: інвестори шоковані, акції падають

Tesla переживає різкий спад — інвестори панікують після заяв Маска про новий фокус на роботаксі. Акції компанії просіли одразу на 8%, до $305, після невтішної квартальної звітності та відмови зосереджуватись на продажі авто.

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На старті торгів у четвер акції Tesla подешевшали на 8% і коштували близько 305 доларів. Про це повідомляє Associated Press. Падіння відбулося на тлі розчарування інвесторів після слів Ілона Маска про зміну стратегії компанії: замість традиційного продажу електромобілів Tesla робить ставку на розвиток сервісу безпілотних таксі.

Раніше ввечері, в середу, Tesla відзвітувала про чергове скорочення доходів: виручка за квартал зменшилась на 12%, прибуток – на 16%. На це вплинули як зниження попиту, так і зростання конкуренції на ключових ринках, зокрема в Європі та Китаї. Крім того, відлякати потенційних покупців могли й політичні заяви самого Маска, що дедалі частіше звучать у правому ключі.

Ще один удар по прибутках Tesla — зменшення податкових пільг для електромобілів у США, а також втрата доходів від продажу екологічних квот іншим автовиробникам. Усе це — наслідки змін у федеральному законодавстві. До того ж Tesla може втратити сотні мільйонів доларів через торгові мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа на імпорт з Китаю та Мексики.

Натомість Маск у розмові з аналітиками акцентував не на автомобілях, а на безпілотниках, програмному забезпеченні та робототехніці, які, на його думку, визначатимуть майбутнє компанії. Він визнав, що ці напрями поки що не приносять прибутків, але пообіцяв прорив у найближчому майбутньому.

У червні Tesla запустила тестову послугу роботаксі в Остіні (Техас), і вже планує розширення в інші міста. Маск заявив, що сервіс стане доступним "половині населення США до кінця року", якщо буде схвалення регуляторів.

"Ми переживаємо дивний перехідний період. Втрачаємо стимули в США, і нас може чекати кілька складних кварталів. Але як тільки вдасться масштабувати автономне керування до кінця наступного року, я буду здивований, якщо фінанси Tesla не стануть дуже переконливими", – сказав Маск.

Поки ж інвестори не поділяють його оптимізму – ринок відреагував миттєво і болісно.

Фокус вже писав, куди поїде Ілон Маск, якщо його виженуть зі США.

У квітні протестувальники розбили кувалдами електрокар Tesla.

Презентація електричних таксі Tesla Cybercab від Ілона Маска викликала більше скандалів, ніж захоплення.