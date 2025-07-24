Маск меняет авто на роботакси: инвесторы шокированы, акции падают

Tesla переживает резкий спад — инвесторы паникуют после заявлений Маска о новом фокусе на роботакси. Акции компании просели сразу на 8%, до $305, после неутешительной квартальной отчетности и отказа сосредотачиваться на продаже авто.

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На старте торгов в четверг акции Tesla подешевели на 8% и стоили около 305 долларов. Об этом сообщает Associated Press. Падение произошло на фоне разочарования инвесторов после слов Илона Маска об изменении стратегии компании: вместо традиционной продажи электромобилей Tesla делает ставку на развитие сервиса беспилотных такси.

Ранее вечером, в среду, Tesla отчиталась об очередном сокращении доходов: выручка за квартал уменьшилась на 12%, прибыль — на 16%. На это повлияли как снижение спроса, так и рост конкуренции на ключевых рынках, в частности в Европе и Китае. Кроме того, отпугнуть потенциальных покупателей могли и политические заявления самого Маска, все чаще звучащие в правом ключе.

Еще один удар по прибыли Tesla — уменьшение налоговых льгот для электромобилей в США, а также потеря доходов от продажи экологических квот другим автопроизводителям. Все это — последствия изменений в федеральном законодательстве. К тому же Tesla может потерять сотни миллионов долларов из-за торговых пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа на импорт из Китая и Мексики.

Зато Маск в разговоре с аналитиками акцентировал не на автомобилях, а на беспилотниках, программном обеспечении и робототехнике, которые, по его мнению, будут определять будущее компании. Он признал, что эти направления пока не приносят прибыли, но пообещал прорыв в ближайшем будущем.

В июне Tesla запустила тестовую услугу роботакси в Остине (Техас), и уже планирует расширение в другие города. Маск заявил, что сервис станет доступным "половине населения США к концу года", если будет одобрение регуляторов.

"Мы переживаем странный переходный период. Теряем стимулы в США, и нас может ждать несколько сложных кварталов. Но как только удастся масштабировать автономное управление к концу следующего года, я буду удивлен, если финансы Tesla не станут очень убедительными", — сказал Маск.

Пока же инвесторы не разделяют его оптимизма — рынок отреагировал мгновенно и болезненно.

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