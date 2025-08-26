ЄС готує удар по воєнній економіці РФ, але ключове слово за США, — Politico

Європейський Союз розробляє нові заходи для послаблення воєнної економіки Росії, але вже усвідомлює, що головний вплив у цій сфері мають США, а не Брюссель. Наступний пакет санкцій переважно зачепить "тіньовий флот" та компанії, що допомагають Москві обходити чинні обмеження.

За інформацією Politico, четверо європейських дипломатів повідомили, що наступний, 19-й пакет санкцій, не передбачатиме нових обмежень на енергетичні продажі Росії. Замість цього санкції будуть спрямовані на компанії та судна "тіньового флоту", які допомагають РФ обходити чинні правила.

Найсильніший ефект для Кремля можуть мати вторинні санкції США, що стосуються компаній чи держав, які ведуть бізнес із Росією. Експерти зазначають, що російська економіка вже перебуває під значним тиском через низькі ціни на нафту, проблеми військово-промислового комплексу та зростаючі військові витрати.

Додатково розглядаються заходи обмеження свободи пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, що, на думку прихильників ініціативи, ускладнить діяльність російських розвідників у Європі.

Поки європейські дипломати обговорюють нові санкції, Україна продовжує завдавати удари по енергетичній інфраструктурі Росії. За останні дні дрони вразили помпову станцію на трубопроводі "Дружба", що призвело до зупинки постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Урядові установи цих країн звернулися до Єврокомісії з проханням втрутитися, однак у Брюсселі наголосили, що першочерговою залишається безпека постачання.

Зустріч міністрів закордонних справ ЄС запланована на кінець тижня, де планується обговорення нових економічних заходів проти Росії. Дипломати впевнені, що країни-члени зрештою погодять пакет, як це вже відбувалося 18 разів раніше.

Варто зауважити, що ЄС готує найжорсткіший пакет санкцій проти Росії з 2022 року, щоб виснажити ресурси Кремля та обмежити фінансування війни. Нові заходи зачеплять нафтогазовий сектор і фінансову систему РФ, зазначив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, додавши, що удари Росії по Україні значно зросли після пропозиції Трампа про 30-денне припинення вогню.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп коментував ситуацію в Україні та нещодавній інцидент на американському підприємстві в Мукачеві. Він зазначив, що протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, у якому напрямку розвиватиметься ситуація на фронті, а також чи запровадить Вашингтон масштабні санкції проти Москви.

Ба більше, як повідомляло видання Politico, президент США Дональд Трамп вважає, що Україні доведеться погодитися на угоду, яка переважно відображатиме умови Росії, щоб припинити війну. Переговори між США, Європейським Союзом та Києвом щодо гарантій безпеки та післявоєнних домовленостей залишаються складними та непередбачуваними.