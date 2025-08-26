ЕС готовит удар по военной экономике РФ, но ключевое слово за США, — Politico

Европейский Союз разрабатывает новые меры для ослабления военной экономики России, но уже осознает, что главное влияние в этой сфере имеют США, а не Брюссель. Следующий пакет санкций преимущественно затронет "теневой флот" и компании, которые помогают Москве обходить действующие ограничения.

По информации Politico, четверо европейских дипломатов сообщили, что следующий, 19-й пакет санкций, не будет предусматривать новых ограничений на энергетические продажи России. Вместо этого санкции будут направлены на компании и суда "теневого флота", которые помогают РФ обходить действующие правила.

Самый сильный эффект для Кремля могут иметь вторичные санкции США, касающиеся компаний или государств, которые ведут бизнес с Россией. Эксперты отмечают, что российская экономика уже находится под значительным давлением из-за низких цен на нефть, проблем военно-промышленного комплекса и растущих военных расходов.

Дополнительно рассматриваются меры ограничения свободы передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, что, по мнению сторонников инициативы, усложнит деятельность российских разведчиков в Европе.

Пока европейские дипломаты обсуждают новые санкции, Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре России. За последние дни дроны поразили помповую станцию на трубопроводе "Дружба", что привело к остановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. Правительственные учреждения этих стран обратились к Еврокомиссии с просьбой вмешаться, однако в Брюсселе подчеркнули, что первоочередной остается безопасность поставок.

Встреча министров иностранных дел ЕС запланирована на конец недели, где планируется обсуждение новых экономических мер против России. Дипломаты уверены, что страны-члены в конце концов согласуют пакет, как это уже происходило 18 раз ранее.

Стоит заметить, что ЕС готовит самый жесткий пакет санкций против России с 2022 года, чтобы истощить ресурсы Кремля и ограничить финансирование войны. Новые меры затронут нефтегазовый сектор и финансовую систему РФ, отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, добавив, что удары России по Украине значительно выросли после предложения Трампа о 30-дневном прекращении огня.

Напомним, что президент США Дональд Трамп комментировал ситуацию в Украине и недавний инцидент на американском предприятии в Мукачево. Он отметил, что в течение ближайших двух недель станет понятно, в каком направлении будет развиваться ситуация на фронте, а также введет ли Вашингтон масштабные санкции против Москвы.

Более того, как сообщало издание Politico, президент США Дональд Трамп считает, что Украине придется согласиться на соглашение, которое преимущественно будет отражать условия России, чтобы прекратить войну. Переговоры между США, Европейским Союзом и Киевом относительно гарантий безопасности и послевоенных договоренностей остаются сложными и непредсказуемыми.