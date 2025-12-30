Мармур, золото і кран за 3 млн рублів: у Криму виявили новий палац Путіна, — розслідування

На місці колишньої "літньої дачі" президента-утікача Віктора Януковича російський лідер Володимир Путін збудував розкішний палац за 10 мільярдів рублів. Розслідувачі показали, як виглядають облаштовані для очільника Кремля кімнати та його особистий штучний пляж з білим піском.

Раніше на мисі Айя у Криму була розташована будівля однойменного пансіонату. Однак 4-й президент України Віктор Янукович, який втік після Революції Гідності, вирубав там реліктові дерева та розпочав будівництво літньої дачі. Після анексії півострова у 2014 році майно відібрали й передали у державну власність РФ. Про це йдеться у розслідуванні ФБК, опублікованому 30 грудня.

Нині на мисі Айя стоїть розкішний палац. Комплекс включає головний будинок площею понад 9000 кв. метрів, майже вдвічі менший будинок для гостей (5000 кв. метрів) окремі будівлі для персоналу, технічні споруди та новий вертолітний майданчик. Нижче ж тепер облаштовані власна набережна, пірс і штучний пляж з білим піском.

Журналісти встановили, що будівництво коштувало лідеру країни-агресорки 10 мільярдів рублів. На паперах палац оформлений через ланцюжок фірм, і формальним власником є ТОВ "Берег". Це товариство пов'язане з компанією "Голден Гейт", яке в свою чергу має засекречених власників. При цьому у документах фігурують імена тих самих юристів, які оформлювали й палац у Геленджику.

"У технічному завданні на інтер'єри прямо вказані вимоги ФСО (Федеральна служба охорони РФ — ред.), що виключає версію про "приватну дачу": ФСО охороняє виключно президента", — наголосили розслідувачі.

Ключовим підрядником була компанія "Кредо", яка раніше вже відповідала за будівництво як офіційних, так і прихованих резиденцій Путіна. Головний будинок вражає розкішшю: кімнати оздоблені мармуром та золотими деталями, а один лише кран у ванній з квітковими елементами коштує понад 2,8 млн рублів, і таких у приміщенні — 15 елементів, на загальну суму у понад 11 мільйонів. В іншій ванній, яка, ймовірно, облаштовувалася вже як чоловіча, замість квітів — дракони. Набір фурнітури там обійшовся у 11,2 мільйона.

У медіа "Агентство" передали, що половину першого поверху займає особиста лікарня, яка включає:

кабінет лікаря загальної практики з апаратом УЗД за 2 млн рублів, столом для огляду та масажу, електрокардіографом та апаратом для фізіотерапії;

зубний кабінет зі стоматологічною установкою за 4 млн рублів, рентгенівським апаратом, операційним стоматологічним мікроскопом, ультразвуком, апаратом для нейром'язової стимуляції, а також обладнанням для аналізу стану жувальних м'язів і траєкторії руху нижньої щелепи;

передопераційну та операційну зі столом за 4 млн рублів, апаратом ШВЛ, дефібрилятором-монітором, апаратом для наркозу, обладнанням для моніторингу стану, рентгеном, апаратами для гастроскопії та колоноскопії;

мийну та стерилізаційну кімнати;

приміщення кисневих концентраторів;

приміщення для зберігання медичних відходів.

На тому ж поверсі для Путіна облаштували контрастні купелі, душ віші, масажну ванну та кріокамеру.

Другий поверх вражає спальнями площею 154 і 138 кв. метрів і вітальнею. В одній зі спалень встановлений "опромінювач-рециркулятор повітря", яким знезаражують повітря у лікарнях. Зазначається, що такий апарат — не новинка для Путіна, адже подібні вже були помічені в принаймні одному з його кабінетів та квартирі в Кремлі.

