Мрамор, золото и кран за 3 млн рублей: в Крыму обнаружили новый дворец Путина, — расследование

На месте бывшей "летней дачи" президента-беглеца Виктора Януковича российский лидер Владимир Путин построил роскошный дворец за 10 миллиардов рублей. Расследователи показали, как выглядят обустроенные для главы Кремля комнаты и его личный искусственный пляж с белым песком.

Ранее на мысе Айя в Крыму было расположено здание одноименного пансионата. Однако 4-й президент Украины Виктор Янукович, который сбежал после Революции Достоинства, вырубил там реликтовые деревья и начал строительство летней дачи. После аннексии полуострова в 2014 году имущество отобрали и передали в государственную собственность РФ. Об этом говорится в расследовании ФБК, опубликованном 30 декабря.

Сейчас на мысе Айя стоит роскошный дворец. Комплекс включает главное здание площадью более 9000 кв. метров, почти вдвое меньший дом для гостей (5000 кв. метров), отдельные здания для персонала, технические сооружения и новую вертолетную площадку. Ниже же теперь обустроены собственная набережная, пирс и искусственный пляж с белым песком.

Фото домов из нового комплекса Путина в Крыму Фото: navalny.com

Журналисты установили, что строительство стоило лидеру страны-агрессора 10 миллиардов рублей. На бумагах дворец оформлен через цепочку фирм, и формальным владельцем является ООО "Берег". Это общество связано с компанией "Голден Гейт", которое в свою очередь имеет засекреченных владельцев. При этом в документах фигурируют имена тех же юристов, которые оформляли и дворец в Геленджике.

"В техническом задании на интерьеры прямо указаны требования ФСО (Федеральная служба охраны РФ — ред.), что исключает версию о "частной даче": ФСО охраняет исключительно президента", — отметили расследователи.

Схема дворца на мысе Айя Фото: navalny.com

Ключевым подрядчиком была компания "Кредо", которая ранее уже отвечала за строительство как официальных, так и скрытых резиденций Путина. Главный дом поражает роскошью: комнаты отделаны мрамором и золотыми деталями, а один только кран в ванной с цветочными элементами стоит более 2,8 млн рублей, и таких в помещении — 15 элементов, на общую сумму более 11 миллионов. В другой ванной, которая, вероятно, обустраивалась уже как мужская, вместо цветов — драконы. Набор фурнитуры там обошелся в 11,2 миллиона.

Площадь ванной комнаты — 50 кв. метров, на полу и стенах здесь мрамор, а предметы интерьера в позолоте Фото: navalny.com

В медиа "Агентство" передали, что половину первого этажа занимает личная больница, которая включает:

кабинет врача общей практики с аппаратом УЗИ за 2 млн рублей, столом для осмотра и массажа, электрокардиографом и аппаратом для физиотерапии;

зубной кабинет со стоматологической установкой за 4 млн рублей, рентгеновским аппаратом, операционным стоматологическим микроскопом, ультразвуком, аппаратом для нейромышечной стимуляции, а также оборудованием для анализа состояния жевательных мышц и траектории движения нижней челюсти;

предоперационную и операционную со столом за 4 млн рублей, аппаратом ИВЛ, дефибриллятором-монитором, аппаратом для наркоза, оборудованием для мониторинга состояния, рентгеном, аппаратами для гастроскопии и колоноскопии;

моечную и стерилизационную комнаты;

помещение кислородных концентраторов;

помещение для хранения медицинских отходов.

На том же этаже для Путина обустроили контрастные купели, душ виши, массажную ванну и криокамеру.

Для Путина обустроили спа-зону, а перед бассейном повесили телеэкран диагональю 4 метра Фото: navalny.com

Второй этаж поражает спальнями площадью 154 и 138 кв. метров и гостиной. В одной из спален установлен "облучатель-рециркулятор воздуха", которым обеззараживают воздух в больницах. Отмечается, что такой аппарат — не новинка для Путина, ведь подобные уже были замечены в по крайней мере одном из его кабинетов и квартире в Кремле.

Большая гостиная во дворце Путина достигает площадью 233 кв. метров, и одна только люстра там стоит 3,5 млн рублей Фото: Скриншот из видео Спальня с "облучателем-рециркулятором воздуха" занимает 154 кв. метров — примерно как 3 типичные двухкомнатные квартиры Фото: navalny.com

