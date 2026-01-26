Маргарита Симоньян, якій діагностували рак, показалася без перуки (фото)

Головна редакторка російського пропагандистського медіахолдингу RT Маргарита Симоньян опублікувала в соцмережах світлину, на якій її можна побачити з поголеною головою. Минулого року вона зізнавалася, що проходить лікування від раку.

Фото без перуки Маргарита Симоньян опублікувала 26 січня у своєму Telegram-каналі "Маргарита Симоньян из дома". Імовірно, пропагандистка втратила волосся через хімієтерапію.

"Нічого не бійтеся. Бог є, а смерті нема", — написала російська пропагандистка.

Фото без перуки Симоньян опублікувала в соцмережах Фото: Telegram

У грудні 2025 року Симоньян опублікувала фотографію в перуці та поскаржилася, що знайшла в ньому сивину. При цьому вона заявила, що "завжди хотіла спробувати рудий колір".

"Все чекала, поки почну сивіти. У результаті, волосся немає ні сивого, ні якогось, зате перука — з сивим волоссям!" — написала Маргарита Симоньян.

Після виявлення раку Симоньян з'являється на публіці в перуці Фото: Telegram

Тоді ж пропагандистка розповіла, що проходить курси хімієтерапії, та при цьому продовжує працювати.

"Спочатку після хімії доводиться важко. Госпіталізують іноді назад до лікарень, часто в найближчі, щоб терміново прокапати і стабілізувати стан, коли небезпечно падають показники крові або шлунок зі стравоходом божеволіють через ушкодження слизової оболонки. Що облисіла, що смак пропадає, як при "ковіді", що шкіра псується — це само собою. Про це я не хвилююся", — писала вона.

Маргарита Симоньян хворіє на рак: деталі

Про те, що Маргариті Симоньян діагностували "тяжку хворобу", вона сама повідомила в ефірі прокремлівського каналу "Россия 1" 7 вересня 2025 року. Тоді вона заявила, що наступного дня їй мають зробити операцію, вказавши на місце в області грудей.

22 вересня головна редакторка RT Маргарита Симоньян підтвердила, що проходить лікування від раку. Її чоловік, пропагандист Тигран Кеосаян, помер у віці 59 років 26 вересня 2025 року, після кількох місяців у комі.

У квітні 2024 року Служба безпеки України повідомляла Маргариті Симоньян про підозру через її заклики вбивати українських дітей.