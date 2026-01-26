Маргарита Симоньян, которой диагностировали рак, показалась без парика (фото)

Главный редактор российского пропагандистского медиахолдинга RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях фотографию, на которой ее можно увидеть с выбритой головой. В прошлом году она признавалась, что проходит лечение от рака.

Фото без парика Маргарита Симоньян опубликовала 26 января в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома". Предположительно, пропагандистка потеряла волосы из-за химиотерапии.

"Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет", — написала российская пропагандистка.

Фото без парика Симоньян опубликовала в соцсетях Фото: Telegram

В декабре 2025 года Симоньян опубликовала фотографию в парике и пожаловалась, что нашла в нем седину. При этом она заявила, что "всегда хотела попробовать рыжий цвет".

"Все ждала, пока начну седеть. В результате, волос нет ни седых, ни каких-то, зато парик — с седыми волосами!" — написала Маргарита Симоньян.

После обнаружения рака Симоньян появляется на публике в парике Фото: Telegram

Тогда же пропагандистка рассказала, что проходит курсы химиотерапии, но при этом продолжает работать.

"Поначалу после химии приходится тяжело. Госпитализируют иногда обратно в больницы, часто в ближайшие, чтобы срочно прокапать и стабилизировать состояние, когда опасно падают показатели крови или желудок с пищеводом сходят с ума из-за повреждения слизистой оболочки. Что облысела, что вкус пропадает, как при "ковиде", что кожа портится — это само собой. Об этом я не волнуюсь", — писала она.

Маргарита Симоньян болеет раком: детали

О том, что Маргарите Симоньян диагностировали "тяжелую болезнь", она сама сообщила в эфире прокремлевского канала "Россия 1" 7 сентября 2025 года. Тогда она заявила, что на следующий день ей должны сделать операцию, указав на место в области груди.

22 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян подтвердила, что проходит лечение от рака. Ее муж, пропагандист Тигран Кеосаян, умер в возрасте 59 лет 26 сентября 2025 года, после нескольких месяцев в коме.

В апреле 2024 года Служба безопасности Украины сообщала Маргарите Симоньян о подозрении из-за ее призывов убивать украинских детей.