Епштейн роками намагався зустрітися з Путіним: про що він хотів поговорити, — Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін був готовий прийняти покійного засудженого американського мільярдера Джеффрі Епштейна у 2014 році. Хоча тоді він відхилив пропозицію, Епштейн не припинив шукати зустрічі з головою Кремля.

Про багаторічні спроби Епштейна зустрітися з Путіним для обговорення фінансових тем пише 19 грудня Bloomberg. Журналісти зазначили, що повідомлення про готовність російського лідера зустрітися прийшло на електронну пошту мільярдера у жовтні 2014 року — воно є серед опублікованих 3,5 мільйона "файлів Епштейна".

Співрозмовник, прихований в опублікованих файлах Міністерством юстиції США, пише в листі Епштейну, що розмовляв із Путіним.

"Він був би дуже радий, якби ви відвідали його та пояснили фінансові ринки у 21 столітті. Цифрова валюта. Похідні фінансові інструменти. Я б домовився про зустріч, коли ви наступного разу будете в Європі. Я впевнений, що ви сподобаєтеся один одному", — каже автор повідомлення.

За кілька годин після цього Епштейн переслав повідомлення з проханням про пораду Кеті Рюммлер, яка пішла з посади головного юрисконсульта Goldman Sachs Group Inc. після оприлюднення подробиць її зв'язку з засудженим. Рюммлер порадила "поки що" не погоджуватися. Епштейн так і зробив.

Епштейн намагався зустрітися з Путіним кілька років

Журналісти зазначили, що того року Путін відправив війська для окупації українського Криму та потрапив під санкції США і Європейського Союзу, тому обережність у той момент була виправданою.

Втім захоплення Епштейна Путіним не ослабло. Розсекречені файли свідчать про багаторічні зусилля американського фінансиста для організації особистої зустрічі з російським диктатором, ім'я якого згадано в базі близько 1 000 разів. Проте схоже, що його прагнення не досягли мети, оскільки речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що йому не відомо про жодні зустрічі Путіна з Епштейном.

У січня 2014 року Епштейн представив колишнього прем'єр-міністра Норвегії Турбйорна Ягланда як політика, який готувався до зустрічі з лідером РФ у Сочі під час зимових Олімпійських ігор.

"Ви можете пояснити Путіну, що має бути витончена російська версія біткойна. Це був би найсучасніший фінансовий інструмент, доступний у світі", — писав Епштейн.

До того, 8 травня 2013 року, фінансист просив Ягланда забезпечити йому аудієнцію у Путіна

"Я знаю, що ви зустрінетеся з Путіним 20-го числа. Він відчайдушно прагне залучити західні інвестиції у свою країну. У мене є його рішення. Я визнаю, що питання прав людини є пріоритетними під час вашої поїздки, проте, якщо це буде вам корисно, я був би радий зустрітися з ним десь у червні та пояснити рішення для його пріоритету. Я думаю, що це було б добре для ваших цілей", — писав Епштейн, у пізніших повідомленнях зазначивши, що був би радий зустрічі не менше, ніж на 2-3 години.

21 травня у своєму посланні колишньому прем'єр-міністру Ізраїлю Ехуду Бараку Епштейн казав, що Путін запропонував йому зустріч під час щорічного Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму наступного місяця, проте мільярдер відмовив, бо хотів більше конфіденційного часу. Раніше, 9 травня 2013 року, Епштейн зізнавався, що ніколи не зустрічався з головою Кремля.

До червня 2018 року Епштейн іще кілька разів звертався до Ягланда електронною поштою з запитаннями про зустріч із Путіним.

"Хотів би зустрітися з Путіним", — написав фінансист за місяць до першого саміту Путіна з президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі.

Тоді ж норвезька влада почала антикорупційне розслідування проти Ягланда через його зв'язки з Епштейном.

Журналісти зазначили, що після обрання Трампа президентом США у 2016 році Епштейн дістав більше можливостей для розвитку контактів з РФ. Мільярдер заявляв, що вчив посла Росії в Організації Об'єднаних Націй Віталія Чуркіна в Нью-Йорку, як розмовляти з Трампом. Також, згідно з оприлюдненими файлами, фінансист регулярно контактував з колишнім заступником міністра економіки та випускником ФСБ Росії Сергієм Бєляковим, називав його "хорошою людиною" та хизувався власними з ФСБ в повідомленні невідомому контакту 2015 року.

Епштейн і Путін: що відомо

3 лютого про те, що Епштейн намагався усіляко "завоювати прихильність" Путіна, писало видання Sky News.

9 лютого журналісти CNN також розповідали, що Епштейн хотів зустрітися з Путіним і з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим й іншими російськими політиками та чиновниками.

Нагадаємо, 1 лютого таблоїд Daily Mail писав, що нібито Епштейн мав зв'язки з розвідкою та злочинністю РФ.