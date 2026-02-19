Эпштейн годами пытался встретиться с Путиным: о чем он хотел поговорить, — Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин был готов принять покойного осужденного американского миллиардера Джеффри Эпштейна в 2014 году. Хотя тогда он отклонил предложение, Эпштейн не прекратил искать встречи с главой Кремля.

О многолетних попытках Эпштейна встретиться с Путиным для обсуждения финансовых тем пишет 19 декабря Bloomberg. Журналисты отметили, что сообщение о готовности российского лидера встретиться пришло на электронную почту миллиардера в октябре 2014 года — оно есть среди опубликованных 3,5 миллиона "файлов Эпштейна".

Собеседник, скрытый в опубликованных файлах Министерством юстиции США, пишет в письме Эпштейну, что разговаривал с Путиным.

"Он был бы очень рад, если бы вы посетили его и объяснили финансовые рынки в 21 веке. Цифровая валюта. Производные финансовые инструменты. Я бы договорился о встрече, когда вы в следующий раз будете в Европе. Я уверен, что вы понравитесь друг другу", — говорит автор сообщения.

Через несколько часов после этого Эпштейн переслал сообщение с просьбой о совете Кэти Рюммлер, которая ушла с должности главного юрисконсульта Goldman Sachs Group Inc. после обнародования подробностей ее связи с осужденным. Рюммлер посоветовала "пока что" не соглашаться. Эпштейн так и сделал.

Эпштейн пытался встретиться с Путиным несколько лет

Журналисты отметили, что в том году Путин отправил войска для оккупации украинского Крыма и попал под санкции США и Европейского Союза, поэтому осторожность в тот момент была оправданной.

Впрочем увлечение Эпштейна Путиным не ослабло. Рассекреченные файлы свидетельствуют о многолетних усилиях американского финансиста для организации личной встречи с российским диктатором, имя которого упомянуто в базе около 1 000 раз. Однако похоже, что его стремления не достигли цели, поскольку представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему не известно ни о каких встречах Путина с Эпштейном.

В январе 2014 года Эпштейн представил бывшего премьер-министра Норвегии Турбьерна Ягланда как политика, который готовился к встрече с лидером РФ в Сочи во время зимних Олимпийских игр.

"Вы можете объяснить Путину, что должна быть изящная русская версия биткойна. Это был бы самый современный финансовый инструмент, доступный в мире", — писал Эпштейн.

До того, 8 мая 2013 года, финансист просил Ягланда обеспечить ему аудиенцию у Путина

"Я знаю, что вы встретитесь с Путиным 20-го числа. Он отчаянно стремится привлечь западные инвестиции в свою страну. У меня есть его решение. Я признаю, что вопросы прав человека являются приоритетными во время вашей поездки, однако, если это будет вам полезно, я был бы рад встретиться с ним где-то в июне и объяснить решение для его приоритета. Я думаю, что это было бы хорошо для ваших целей", — писал Эпштейн, в более поздних сообщениях отметив, что был бы рад встрече не менее, чем на 2-3 часа.

21 мая в своем послании бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Бараку Эпштейн говорил, что Путин предложил ему встречу во время ежегодного Санкт-Петербургского международного экономического форума в следующем месяце, однако миллиардер отказал, потому что хотел больше конфиденциального времени. Ранее, 9 мая 2013 года, Эпштейн признавался, что никогда не встречался с главой Кремля.

До июня 2018 года Эпштейн еще несколько раз обращался к Ягланду по электронной почте с вопросами о встрече с Путиным.

"Хотел бы встретиться с Путиным", — написал финансист за месяц до первого саммита Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

Тогда же норвежские власти начали антикоррупционное расследование против Ягланда из-за его связей с Эпштейном.

Журналисты отметили, что после избрания Трампа президентом США в 2016 году Эпштейн получил больше возможностей для развития контактов с РФ. Миллиардер заявлял, что учил посла России в Организации Объединенных Наций Виталия Чуркина в Нью-Йорке, как разговаривать с Трампом. Также, согласно обнародованным файлам, финансист регулярно контактировал с бывшим заместителем министра экономики и выпускником ФСБ России Сергеем Беляковым, называл его "хорошим человеком" и хвастался собственными с ФСБ в сообщении неизвестному контакту 2015 года.

Эпштейн и Путин: что известно

3 февраля о том, что Эпштейн пытался всячески "завоевать расположение" Путина, писало издание Sky News.

9 февраля журналисты CNN также рассказывали, что Эпштейн хотел встретиться с Путиным и с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими российскими политиками и чиновниками.

Напомним, 1 февраля таблоид Daily Mail писал, что якобы Эпштейн имел связи с разведкой и преступностью РФ.