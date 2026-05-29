Удар дрона РФ по будинку в Румунії: лідер країни пояснив, як до цього причетна ППО України

Під час російської атаки на українське Придунав’я один із дронів після ураження українською системою ППО змінив напрямок польоту та впав на житловий будинок у румунському Галаці. Та попри це, у Бухаресті заявили, що відповідальність за інцидент несе лише Росія.

Як пише новинний портал Digi24, посилаючись на заяву президента Румунії Нікушора Дана, російський дрон, який під час атаки рухався через територію України, був підбитий над містом Рені в Одеській області, а після — змінив траєкторію та полетів у напрямку Галаца.

За словами румунського лідера, дрон зазнав кінетичного впливу під час перехоплення, саме тому його курс змінився. У результаті БпЛА врізався у багатоквартирний будинок на території Румунії.

"Залежно від обладнання, якщо ви просите збити дрон з літака, ви повинні бути впевнені, що траєкторія ракети, яка збиває дрон, не досягне будинку та не завдасть більшої шкоди, не буде стрілянина з румунської території на українську, тому є багато умов", — пояснив він.

Крім того, румунські слідчі, які працюють на місці події, попередньо встановили, що дрон перевозив щонайменше 30 кілограмів вибухівки. Наразі експерти вивчають уламки безпілотника та інші речові докази, знайдені після вибуху.

Також президент Румунії розповів про складність боротьби з дронами поблизу кордону з Україною. За його словами, застосування винищувачів для перехоплення таких цілей не завжди є безпечним, адже ракети можуть становити загрозу для цивільної інфраструктури та житлових районів.

Однак, на його переконання, проблема захисту від безпілотників сьогодні актуальна для всієї Європи. Він зазначив, що країни НАТО та ЄС змушені адаптуватися до нових викликів сучасної війни, оскільки раніше подібних технологічних загроз у таких масштабах не існувало.

"Ми всі в однаковій ситуації, я говорю про європейські країни. Це війна з технологією, якої не існувало до війни, не було заводів для такого типу обладнання, тому всі намагаються оновитися. У нас є 4 проекти щодо цього питання. Це питання стосується як НАТО, так і ЄС, це процес адаптації", – сказав він.

Дрон РФ вдарив по житловому будинку у Румунії — що про це відомо

У ніч на 29 травня в румунському місті Галац, неподалік кордону з Україною, безпілотник впав на житловий будинок. Після падіння на 10-му поверсі спалахнула пожежа та пролунав вибух. За попередньою інформацією, дрон міг бути російським. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей, але серйозних травм вони не отримали — у них зафіксували панічні атаки.

Згодом у Міністерстві оборони Румунії підтвердили, що безпілотник, який упав на багатоповерхівку, був російським і під час атаки на Україну зайшов у повітряний простір країни.

Водночас у відомстві зазначили, що збити дрон не вдалося через дуже короткий час на реагування та складність його виявлення і супроводу.

Також Фокус писав, що російський президент Володимир Путін під час брифінгу у Казахстані заявив, що був не в курсі ситуації з дроном у Румунії. Пізніше він визнав, що йому про це доповіли, але він не знає, що то був за дрон.