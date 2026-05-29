Удар дрона РФ по дому в Румынии: лидер страны объяснил, как к этому причастна ПВО Украины

Во время российской атаки на украинское Придунавье один из дронов после поражения украинской системой ПВО изменил направление полета и упал на жилой дом в румынском Галаце. Но несмотря на это, в Бухаресте заявили, что ответственность за инцидент несет только Россия.

Как пишет новостной портал Digi24, ссылаясь на заявление президента Румынии Никушора Дана, российский дрон, который во время атаки двигался через территорию Украины, был подбит над городом Рени в Одесской области, а после — изменил траекторию и полетел в направлении Галаца.

По словам румынского лидера, дрон подвергся кинетическому воздействию во время перехвата, именно поэтому его курс изменился. В результате БпЛА врезался в многоквартирный дом на территории Румынии.

"В зависимости от оборудования, если вы просите сбить дрон с самолета, вы должны быть уверены, что траектория ракеты, которая сбивает дрон, не достигнет дома и не нанесет большего вреда, не будет стрельба с румынской территории на украинскую, поэтому есть много условий", — пояснил он.

Кроме того, румынские следователи, работающие на месте происшествия, предварительно установили, что дрон перевозил по меньшей мере 30 килограммов взрывчатки. Сейчас эксперты изучают обломки беспилотника и другие вещественные доказательства, найденные после взрыва.

Также президент Румынии рассказал о сложности борьбы с дронами вблизи границы с Украиной. По его словам, применение истребителей для перехвата таких целей не всегда является безопасным, ведь ракеты могут представлять угрозу для гражданской инфраструктуры и жилых районов.

Однако, по его убеждению, проблема защиты от беспилотников сегодня актуальна для всей Европы. Он отметил, что страны НАТО и ЕС вынуждены адаптироваться к новым вызовам современной войны, поскольку ранее подобных технологических угроз в таких масштабах не существовало.

"Мы все в одинаковой ситуации, я говорю о европейских странах. Это война с технологией, которой не существовало до войны, не было заводов для такого типа оборудования, поэтому все пытаются обновиться. У нас есть 4 проекта по этому вопросу. Этот вопрос касается как НАТО, так и ЕС, это процесс адаптации", — сказал он.

Дрон РФ ударил по жилому дому в Румынии — что об этом известно

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, недалеко от границы с Украиной, беспилотник упал на жилой дом. После падения на 10-м этаже вспыхнул пожар и прогремел взрыв. По предварительной информации, дрон мог быть российским. В результате инцидента пострадали два человека, но серьезных травм они не получили — у них зафиксировали панические атаки.

Впоследствии в Министерстве обороны Румынии подтвердили, что беспилотник, который упал на многоэтажку, был российским и во время атаки на Украину зашел в воздушное пространство страны.

В то же время в ведомстве отметили, что сбить дрон не удалось из-за очень короткого времени на реагирование и сложности его обнаружения и сопровождения.

Также Фокус писал, что российский президент Владимир Путин во время брифинга в Казахстане заявил, что был не в курсе ситуации с дроном в Румынии. Позже он признал, что ему об этом доложили, но он не знает, что это был за дрон.