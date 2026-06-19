Венс відмовився летіти: у Швейцарії скасували мирні переговори між США та Іраном, — ЗМІ

Переговори США з представниками Ірану, головною темою яких мало стати припинення війни, заплановані на 19 червня, скасовано.

Причиною стала відмова віцепрезидента США Джея Ді Венса від планів прилетіти до Женеви (Швейцарія), повідомляє Reuters.

У Білому домі пояснили, що організація цих переговорів "ніколи не була простою чи передбачуваною". При цьому Венс і делегація були готові вирушити в дорогу одразу після узгодження планів.

Міністерство закордонних справ Швейцарії підтвердило скасування переговорів на гірськолижному курорті Бургеншток. В Ірані ситуацію поки що ніяк не коментували.

Раніше Тегеран заявляв про готовність розпочати технічні переговори після того, як досягнута 17 червня угода з 14 пунктів продовжила крихке перемир’я щонайменше на 60 днів.

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Переговірникам з Ірану спочатку потрібно було побачити ознаки виконання США проміжної угоди, а підтвердження поїздки делегації до Женеви не було, повідомило агентство Tasnim.

У Білому домі заявляли, що проведуть офіційну церемонію підписання угоди між США та Іраном у Швейцарії, але міністерство закордонних справ Ірану висловило сумніви щодо цього плану, назвавши його зайвим після того, як президенти обох країн підписали пакт.

У свою чергу Ізраїль, який виключений з мирних переговорів, дистанціювався від угоди між США та Іраном, зосередившись на боротьбі проти угруповання "Хезболла" в Лівані. Такі дії союзника США викликають у багатьох аналітиків сумніви щодо того, чи будуть дотримуватися домовленості.

Не в захваті від угоди й прихильники президента США Дональда Трампа з числа республіканців, які вважають, що американський лідер пішов на занадто великі поступки Ірану. Останній, як відомо, раніше обіцяв закінчити війну лише за умови повної капітуляції Ірану, проте пункти угоди свідчать про зовсім інше.

Наприклад, меморандум передбачає послаблення економічних санкцій, розморожування активів на десятки мільярдів доларів та негайне надання США винятків із правил експорту нафти.

Верховний лідер Ірану аятолла Моджтаба Хаменеї заявив, що Трамп підписав угоду "з відчаю", і дав зрозуміти, що переговори щодо іранської ядерної програми — однієї з заявлених Трампом причин початку війни — будуть непростими.

Угода надає учасникам переговорів 60 днів на узгодження статусу іранської ядерної програми, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження терміну, та передбачає створення фонду відновлення Ірану в розмірі 300 мільярдів доларів, а також інші фінансові стимули.

Нагадаємо, ціни на нафту впали до березневого рівня після підписання меморандуму між США та Іраном.

Також повідомлялося, що відносини між Трампом і Нетаньяху погіршилися через Іран. Джей Ді Венс різко розкритикував ізраїльських противників іранської ядерної угоди, заявивши, що Трамп є "єдиним могутнім" союзником Ізраїлю, та різко засудив країну за мільярди доларів, що виділяються США на оборону.