Вэнс отказался лететь: в Швейцарии отменили мирные переговоры между США и Ираном, — СМИ

Переговоры США с представителями Ирана, главной темой которых должно было стать прекращение войны, запланированные на 19 июня, отменены.

Причиной стал отказ вице-президента США Джея Ди Вэнса от планов прилететь в Женеву (Швейцария), сообщает Reuters.

В Белом доме объяснили, что логистика этих переговоров "никогда не была простой или предсказуемой". При этом Вэнс и делегация готовы были отправиться в дорогу сразу после согласования планов.

Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило отмену переговоров на горнолыжном курорте Бургеншток. В Иране ситуацию пока никак не комментировали.

Ранее Тегеран заявлял о готовности начать технические переговоры после того, как достигнутое в 17 июня соглашение из 14 пунктов продлило хрупкое перемирие как минимум на 60 дней.

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Переговорщикам Ирана сначала нужно было увидеть признаки выполнения США промежуточного соглашения, и подтверждения поездки делегации в Женеву не было, сообщило агентство Tasnim.

В Белом доме заявляли, что проведут официальную церемонию подписания соглашения между США и Ираном в Швейцарии, но министерство иностранных дел Ирана выразило сомнение в этом плане, назвав его ненужным после того, как президенты обеих стран подписали пакт.

В свою очередь Израиль, который исключен из мирных переговоров, дистанцировался от соглашения между США и Ираном, сосредоточившись на борьбе против группировки "Хезболла" в Ливане. Такие действия союзника США вызывают у многих аналитиков сомнения в том, что договоренности будут соблюдаться.

Не в восторге от соглашения и сторонники президента США Дональда Трампа из числа республиканцев, которые считают, что американский лидер пошел на слишком большие уступки Ирану. Тот, как известно, ранее обещал закончить войну только при полной капитуляции Ирана, однако пункты договора говорят совершенно о другом.

Например, меморандум предусматривает ослабление экономических санкций, разморозку активов на десятки миллиардов долларов и немедленное предоставление США исключений из правил экспорта нефти.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что Трамп подписал соглашение "из отчаяния", и дал понять, что переговоры по иранской ядерной программе, одной из заявленных Трампом причин начала войны, будут непростыми.

Соглашение дает переговорщикам 60 дней на согласование статуса иранской ядерной программы, если не будет достигнуто соглашение о продлении срока, и предусматривает создание фонда восстановления Ирана в размере $300 миллиардов, а также другие финансовые стимулы.

Напомним, цены на нефть упали до мартовских показателей после подписания меморандума между США и Ираном.

Также сообщались, что отношения между Трампом и Нетаньяху ухудшились из-за Ирана. Джей Ди Вэнс резко раскритиковал израильских противников иранской ядерной сделки, заявив, что Трамп является "единственным могущественным" союзником Израиля, и резко осудил страну за миллиарды долларов, выделяемые США на оборону.