Мріяв про Путіна: герой мему "Плохо, плохо, неважно" загинув в Україні, — соцмережі (відео)

Росіянин Володимир Слуцький, який здобув популярність у РФ завдяки мему "Плохо, плохо, неважно", загинув в Україні, повідомили у мережі. Чоловік брав участь у телешоу "Давай одружимось", але під час російсько-української війни уклав контракт з Міноборони. Що відомо про росіянина, який "провоював" менш ніж пів року?

Учасник російського шоу шукав обраницю у 2018 році, але став добровольцем ЗС РФ та потрапив в армію у березні 2026 року, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ Shot. Через місяць Володимира відправила на фронт в Україну, де він і загинув: не відомо, чи по ньому влучив дрон, чи інший засіб ураження ЗСУ. Російські журналісти опублікували кадри з фразою, яка стала вірусною. З'ясувалось, що чоловік отримав раптову відмову від героїні й прокоментував це фразою "Плохо, плохо, неважно. Дела у меня очень плохие". Уточнюється, що телешоу вийшло у 2018 році, мем завірусився у 2024, а інформація про смерть з'явилась у серпні 2026, через п'ять місяців після появи на фронті.

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У дописі Shot вказано, що Володимир жив у селищі Калунди в Алтайському краї РФ, за тисячі кілометрів від України. Коли "Плохо, плохо, неважно" став популярним, чоловік отримав багато підписників у соцмережах. До того, як росіянин вирішив піти на війну РФ проти України, він показував своє життя: як порався по господарству, як працював на сільськогосподарській техніці, як зустрічався з коханою людиною, як записував привітання за донат.

Тим часом медіа Nexta додало деталі до портрета персонажа мема. З'ясувалось, що у 2025 році Володимир хотів зустрітись з російським диктатором Путіним, але плани не здійснились і його натомість "денацифікували" в Україні у віці 50 років.

Загибель росіян в Україні — деталі

Зазначимо, Фокус писав про загибель росіян в Україні, які стались під час повномасштабного вторгнення РФ. Наприклад, у червні 2-26 року стало відомо про загибель наймолодшого представника окупаційної армії. РосЗМІ розповіли, що ідеться про Алішера Свіріна: народився у 2008 році, загинув у віці 18 років. Також вказано, що росіянин пішов добровольцем з Підмосков'я, з містечка Коломни.

Ще одне повідомлення про загибель росіянина в Україні опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. Бровді опублікував кадри "полювання" дрона, який влучив по військовослужбовцю ЗС РФ. Інцидент стався 4 червня, коли FPV вдарив по машині, яка їхала неподалік лінії фронту. Ім'я загиблого — Наран Очир-Горяєв, який кілька місяців тому вихвалявся Путіну про те, що "взяв Сіверськ".

У січні 2026 року стало відомо про загибель російського офіцера Еріка Селімова. Селімов — командир 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ. У російських пабліках запевняли, що він загинув у ДТП на ТОТ Луганської області. ДТП сталось біля Алчевська: машина з Селімовим та трьома іншими військовими врізалась в УАЗ.

Нагадуємо, 13 серпня у Z-пабліках повідомили про загибель російського пілота, який воював у ПВК "Вагнер", а потім опинився в Африці.