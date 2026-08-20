Мечтал о Путине: герой мема "Плохо, плохо, неважно" погиб в Украине, — соцсети (видео)

Россиянин Владимир Слуцкий, который стал известен в РФ благодаря мему "Плохо, плохо, неважно", погиб в Украине, сообщили в сети. Мужчина участвовал в телешоу "Давай поженимся", но во время российско-украинской войны заключил контракт с Минобороны. Что известно о россиянине, который "прослужил" менее полугода?

Участник российского шоу искал избранницу в 2018 году, но стал добровольцем ВС РФ и попал в армию в марте 2026 года, говорится в Telegram-канале российского СМИ Shot. Через месяц Владимира отправили на фронт в Украину, где он и погиб: неизвестно, попал ли в него дрон или другое средство поражения ВСУ. Российские журналисты опубликовали кадры с фразой, которая стала вирусной. Выяснилось, что мужчина получил внезапный отказ от героина и прокомментировал это фразой "Плохо, плохо, неважно. Дела у меня очень плохие". Уточняется, что телешоу вышло в 2018 году, мем стал вирусным в 2024 году, а информация о смерти появилась в августе 2026 года, через пять месяцев после появления на фронте.

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В посте Shot указано, что Владимир жил в поселке Калунди в Алтайском крае РФ, за тысячи километров от Украины. Когда "Плохо, плохо, неважно" стало популярным, у мужчины появилось много подписчиков в соцсетях. До того, как россиянин решил пойти на войну РФ против Украины, он показывал свою жизнь: как занимался хозяйством, как работал на сельскохозяйственной технике, как встречался с любимым человеком, как записывал поздравления за донат.

Тем временем медиа Nexta добавил новые подробности к портрету персонажа мема. Выяснилось, что в 2025 году Владимир хотел встретиться с российским диктатором Путиным, но планы не осуществились, и его вместо этого "денацифицировали" в Украине в возрасте 50 лет.

Гибель россиян в Украине — подробности

Отметим, что Фокус писал о гибели россиян в Украине, произошедшей во время полномасштабного вторжения РФ. Например, в июне 2022 года стало известно о гибели самого молодого представителя оккупационной армии. Российские СМИ сообщили, что речь идет об Алишере Свирине: он родился в 2008 году и погиб в возрасте 18 лет. Также указано, что россиянин ушел добровольцем из Подмосковья, из городка Коломны.

Еще одно сообщение о гибели россиянина в Украине опубликовал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. Бровди показал кадры "охоты" дрона, который поразил военнослужащего ВС РФ. Инцидент произошел 4 июня, когда FPV попал по машине, которая ехала недалеко от линии фронта. Имя погибшего — Наран Очир-Горяев, который несколько месяцев назад хвастался Путину тем, что "взял Сиверск".

В январе 2026 года стало известно о гибели российского офицера Эрика Селимова. Селимов — командир 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. В российских пабликах уверяли, что он погиб в ДТП на временно оккупированной территории Луганской области. ДТП произошло недалеко от Алчевска: автомобиль, в котором находились Селимов и трое других военных, врезался в УАЗ.

Напоминаем, что 13 августа в Z-пабликах сообщили о гибели российского пилота, который воевал в ЧВК "Вагнер", а затем оказался в Африке.