Залишається у лікарні: що відомо про стан українця після самопідпалу у Варшаві
Наразі у Польщі не встановили мотиву самопідпалу українця у Варшаві. У Міністерстві повідомили, що він перебуває у важкому стані.
Громадянин України, який вчинив самопідпал навпроти Президентського палацу у Варшаві, перебуває у лікарні у важкому стані. Про це заявив міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек на зустрічі з українськими журналістами, пише NV.
"Він зараз бореться за життя", — сказав Журек про стан 22-річного хлопця.
У польському міністерстві заявили, що ще не встановили мотиви самопідпалу хлопця.
"Його стан дуже важкий. Він наразі перебуває у лікарні. Ми ще не знаємо, які були мотиви самоспалення, але розуміємо, що в Польщі перебуває багато громадян України, які мають більш слабку психіку і вони під впливом подій можуть мати такі думки про самогубство", – сказав міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі.
Що відомо про самопідпал у Польщі
Ввечері 25 листопада у центрі Варшави стався трагічний інцидент. 22-річний чоловік підпалив себе поблизу будівлі Міністерства культури Польщі, розташованої навпроти Президентського палацу. Як повідомив речник Служби державної охорони Польщі (SOP), полковник Богуслав Пйорковський, у коментарі польським журналістам, його підлеглі негайно відреагували на інцидент, надали постраждалому першу допомогу та викликали медиків.
Посольство України у Польщі отримало підтвердження від польської поліції, що 25 листопада чоловік, який вчинив самопідпал у центрі Варшави — громадянин України. Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані з тяжкими опіками.
Польська поліція наразі з’ясовує, чи діяв чоловік самостійно, чи на його вчинок могли вплинути інші люди. Також у польських ЗМІ поширювали версії щодо можливих причин інциденту, зокрема про намір чоловіка привернути увагу до ставлення до українців у Польщі.
Нагадаємо, в одному із трамваїв Варшави розлючена жінка накинулася на українця, коли той повертався з тренування. Потерпілий українець Віталій Ляліков — професійний боєць ММА, тому принципово не став відповідати силою, а лише дістав телефон і почав знімати те, що відбувалося.
Нагадаємо, що в Польщі побили трьох українців через музику.