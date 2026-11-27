Наразі у Польщі не встановили мотиву самопідпалу українця у Варшаві. У Міністерстві повідомили, що він перебуває у важкому стані.

Громадянин України, який вчинив самопідпал навпроти Президентського палацу у Варшаві, перебуває у лікарні у важкому стані. Про це заявив міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек на зустрічі з українськими журналістами, пише NV.

"Він зараз бореться за життя", — сказав Журек про стан 22-річного хлопця.

У польському міністерстві заявили, що ще не встановили мотиви самопідпалу хлопця.

"Його стан дуже важкий. Він наразі перебуває у лікарні. Ми ще не знаємо, які були мотиви самоспалення, але розуміємо, що в Польщі перебуває багато громадян України, які мають більш слабку психіку і вони під впливом подій можуть мати такі думки про самогубство", – сказав міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі.

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Що відомо про самопідпал у Польщі

Ввечері 25 листопада у центрі Варшави стався трагічний інцидент. 22-річний чоловік підпалив себе поблизу будівлі Міністерства культури Польщі, розташованої навпроти Президентського палацу. Як повідомив речник Служби державної охорони Польщі (SOP), полковник Богуслав Пйорковський, у коментарі польським журналістам, його підлеглі негайно відреагували на інцидент, надали постраждалому першу допомогу та викликали медиків.

Посольство України у Польщі отримало підтвердження від польської поліції, що 25 листопада чоловік, який вчинив самопідпал у центрі Варшави — громадянин України. Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані з тяжкими опіками.

Польська поліція наразі з’ясовує, чи діяв чоловік самостійно, чи на його вчинок могли вплинути інші люди. Також у польських ЗМІ поширювали версії щодо можливих причин інциденту, зокрема про намір чоловіка привернути увагу до ставлення до українців у Польщі.

Нагадаємо, в одному із трамваїв Варшави розлючена жінка накинулася на українця, коли той повертався з тренування. Потерпілий українець Віталій Ляліков — професійний боєць ММА, тому принципово не став відповідати силою, а лише дістав телефон і почав знімати те, що відбувалося.

Нагадаємо, що в Польщі побили трьох українців через музику.