На данный момент в Польше не установлен мотив самосожжения украинца в Варшаве. В министерстве сообщили, что он находится в тяжелом состоянии.

Гражданин Украины, совершивший самоподжог напротив Президентского дворца в Варшаве, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом заявил министр юстиции Польши Вальдемар Журек на встрече с украинскими журналистами, пишет NV.

"Он сейчас борется за жизнь", — сказал Журек о состоянии 22-летнего парня.

В польском министерстве заявили, что пока не установили мотивы самоподжога молодого человека.

"Его состояние очень тяжелое. Сейчас он находится в больнице. Мы пока не знаем, каковы были мотивы самосожжения, но понимаем, что в Польше находится много граждан Украины, которые имеют более слабую психику и под влиянием событий могут испытывать такие мысли о самоубийстве", — сказал министр юстиции и генеральный прокурор Польши.

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Что известно о самосожжении в Польше

Вечером 25 ноября в центре Варшавы произошёл трагический инцидент. 22-летний мужчина поджёг себя возле здания Министерства культуры Польши, расположенного напротив Президентского дворца. Как сообщил представитель Службы государственной охраны Польши (SOP) полковник Богуслав Пьорковский в комментарии польским журналистам, его подчинённые немедленно отреагировали на инцидент, оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медиков.

Посольство Украины в Польше получило подтверждение от польской полиции, что мужчина, совершивший самоподжог в центре Варшавы 25 ноября, является гражданином Украины. Он находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии с тяжелыми ожогами.

Польская полиция в настоящее время выясняет, действовал ли мужчина в одиночку или на его поступок могли повлиять другие люди. Кроме того, в польских СМИ распространялись версии о возможных причинах инцидента, в частности о намерении мужчины привлечь внимание к отношению к украинцам в Польше.

Напомним, в одном из трамваев Варшавы разъяренная женщина набросилась на украинца, когда тот возвращался с тренировки. Пострадавший украинец Виталий Ляликов — профессиональный боец ММА, поэтому принципиально не стал отвечать силой, а лишь достал телефон и начал снимать происходящее.

Напомним, что в Польше избили троих украинцев из-за музыки.