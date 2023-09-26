Стояли й дивилися: у Британії люди фотографувалися на пляжі, поки жінка тонула в морі

На багатьох пляжах уже немає рятувальників, оскільки літній купальний сезон закінчився. Чоловік, який кинувся рятувати жінку, засудив "сотні" людей, які просто спостерігали за тим, що відбувається.

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У Великій Британії серфінгіста Пітера Елліотта назвали героєм після того, як він відважно врятував жінку, яка тонула і яку забрала в море розривна течія, поки інші люди займалися своїми справами на пляжі. Про це пише CornwallLive.

Чоловік засудив інших відвідувачів пляжу після того, як "сотні" людей вважали за краще залишитися осторонь і спостерігати за тим, що відбувається.

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Драматичний інцидент стався на пляжі Portreath Beach у Портріті (Велика Британія) 25 вересня близько 16:00. Були залучені вертоліт берегової охорони й рятувальна шлюпка St Agnes RNLI після того, як розривна течія забрала жінку в море.

До моменту прибуття рятувальників до жінки, що тонула, вже встиг дістатися серфінгіст. Попри складні обставини, кілька людей також спробували допомогти жінці, але їм завадили небезпечні двометрові хвилі.

Після того як жінка опинилася в безпеці, Елліот обурився поведінкою інших відвідувачів пляжу, які вважали за краще спостерігати за тим, що відбувається.

"Сьогодні понад 100 людей спостерігали за тим, як тоне жінка, але тільки троє з нас намагалися дістатися до неї, щоб спробувати допомогти. Ця бідна жінка просто неймовірна, вона вижила, але сотні глядачів, які роблять селфі, повинні просто пустити голови від сорому. Уявляєте, що відчувала ця бідна жінка, яка боролася за своє життя, дивлячись на пляж і бачачи, що всі просто дивляться і нічого не роблять?" — заявив британець.

Було задіяно гелікоптер берегової охорони та рятувальну шлюпку Фото: Instagram

Рятувальна група HM Coastguard Portreath подякувала серфінгісту і ще двом людям, які швидко прийшли на допомогу жінці, але водночас їхній представник наголосив, що вони не радять представникам громадськості наражатися на такий ризик.

"Незабаром після 16:00 бригада знову отримала повідомлення про потерпілого, який потрапив у приливну течію на пляжі Портреат. У зв'язку з характером виклику було залучено вертоліт берегової охорони R924 і рятувальна шлюпка St Agnes RNLI. Ми швидко прибули на місце події якраз у той момент, коли серфінгіст, який перебував неподалік, дістався до постраждалої. Оскільки умови моря ускладнювали повернення на пляж по воді, довелося використати вертоліт. Хоча ми не радимо громадськості наражатися на ризик, ми маємо подякувати серфінгісту і його другу, які надавали допомогу потерпілому, поки рятувальники перебували в дорозі", — сказав рятувальник.

Рятувальники додали, що на багатьох пляжах уже немає рятувальників, оскільки літній сезон закінчився. Вони закликали відпочивальників завжди купатися на пляжах, що охороняються, і уважно стежити за станом моря та місцевістю.

Раніше Фокус повідомляв, що лікарі залишили літню жінку в чужому ліжку. Співробітники медустанови переплутали Джойс Райт з іншою пацієнткою з сусідньої палати, яка була готова вирушити додому.

Також стало відомо, що додаток Google Maps направив автомобіліста на міст, що звалився. Філіп Паксон їхав додому після святкування дев'ятого дня народження своєї доньки у друзів і в момент загибелі перебував у незнайомому районі.