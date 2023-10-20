Винна комаха: рейс лоукоста з Амстердама затримали на 5 годин через укус комара

Комахи і звірі часом стають не тільки причиною курйозних затримок рейсу, а й небезпечних інцидентів під час польоту.

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Пасажири рейсу авіакомпанії EasyJet, що прямував з аеропорту Схіпхол в Амстердамі в британський Манчестер, були затримані на п'ять годин після того, як пілота вкусив комар. Про це повідомляє Mirror.

При цьому літак уже перебував на злітно-посадковій смузі, проте пілот зажадав, щоб у салоні та кабіні було проведено ретельну дезінфекцію.

"Він сказав нам, що його вкусив комар, і він хоче, щоб увесь літак продезінфікували, аби подібний інцидент не повторився в небі", — згадує Рейчел Грін, одна з пасажирок, яка виявилася ветеринарною медсестрою.

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Пізніше пасажирам повідомили, що рейс нібито затримується з технічних причин. При цьому єдина компенсація, яку отримали клієнти авіакомпанії, був ваучер на харчування на суму 3,9 долара.

"Безпека і благополуччя пасажирів та екіпажу — наш найвищий пріоритет", — прокоментували інцидент в EasyJet, відповідаючи на запитання про інцидент.

Комахи на борту літака

Комахи часом стають причиною несподіваних і курйозних випадків у роботі екіпажів літаків.

Так, літак авіакомпанії Delta Air Lines застряг на злітній смузі в міжконтинентальному аеропорту імені Буша в Г'юстоні, штат Техас, на три години після того, як рій бджіл вчепився в одне з його крил.

У Великій Британії сім літаків British Airways, а один Virgin Atlantic були зупинені через ос і бджіл. З цієї ж причини було затримано рейси на парі літаків Vistara Airlines, які були припарковані в аеропорту Калькутти в Індії з різницею в 16 годин. На них також влаштувався бджолиний рій. В обох випадках це призвело до затримки рейсів, а щоб відігнати бджіл, потрібні були водяні шланги.

Величезний рій бджіл влаштувався на крилі літака LATAM Airlines, що прямував із Ріо-де-Жанейро в Сан-Паулу в Бразилії.

У Мексиці рейс у міжнародному аеропорту Гвадалахари також було затримано на дві години через рій комарів у салоні. Бортпровідники намагалися позбутися комах підручними засобами, але їхні спроби не приносили успіху. Комарі вилетіли самі після того, як усіх пасажирів вивели з літака, а в салоні вимкнули світло.

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Нагадаємо, Фокус писав, як 4 серпня переляканих пасажирів рейсу 123 "Іракських авіаліній" довелося евакуювати після того, як ведмідь, який перебував у відсіку для тварин, вирвався з клітки.

Також Фокус повідомляв, що величезний бурий ведмідь напав на групу туристів на Алясці.

Раніше Фокус розповів, що чоловік став єдиним пасажиром літака після 18-годинної затримки. Філ Стрінгер піднявся на борт і виявив, що всі інші пасажири, які повинні були летіти цим рейсом, відмовилися від довгоочікуваного польоту.