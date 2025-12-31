Подорожі в часі та дивні зарплати: що читали українці у 2025 році

Рік добігає кінця, а значить, саме час зупинитися, видихнути і озирнутися назад. У розділі СвiтФан ми разом із читачами подорожували найкрасивішими і найзагадковішими місцями планети, дивувалися дивним традиціям, сміялися з абсурдних ситуацій, обговорювали незвичайні відкриття і просто дозволяли собі трохи відпочинку від новинного порядку денного.

Одні наші матеріали розліталися соцмережами, інші знаходили відгук завдяки деталям, іронії або несподіваному повороту сюжету. Десь спрацьовувала емоція, десь впізнавання, а десь чиста людська цікавість. Однак саме ви, наші читачі, завжди дякували нам вашими переглядами та коментарями. У цьому матеріалі Фокус пропонує пригадати, які публікації в СвітФан стали найпопулярнішими в році, що минає.

Підбиваючи підсумки, ми зібрали тексти, які ви читали найчастіше. Це не просто рейтинг, а скоріше добірка інтересів нашої аудиторії і ще важливе нагадування про те, що навіть у насиченому новинному потоці завжди є місце для цікавості, легкості та гарного сюжету.

Відео дня

"Доказ" подорожі в часі

Картина кінця XIX століття несподівано опинилася в центрі уваги користувачів соцмереж і знову підігріла інтерес до теорій змови.

Йдеться про полотно "Заручини Бернса і Хайленд Мері", створене близько 1882 року художниками Р. Джозі та Джеймсом Арчером. Люди звернули увагу на предмет у руках шотландського поета Роберта Бернса і його коханої Мері Кемпбелл. Темні прямокутники із закругленими краями нагадували користувачам соцмереж не що інше, як сучасні смартфони.

Зображення породило хвилю жартів і теорій про подорожі в часі Фото: HULTON ARCHIVE

Незвичайна деталь породила хвилю жартів і фантазій про подорожі в часі. У коментарях користувачі з гумором припускали, що Бернс міг володіти технологіями майбутнього, а Мері нібито гортає його Instagram або розглядає меми. Зображення швидко розлетілося мережею, перетворившись на черговий вірусний культурний курйоз.

Утім, у мистецтвознавців є куди більш звичайне пояснення. За однією з версій, на картині зображені зовсім не загадкові гаджети, а Біблії, які були символом заручин того часу в Шотландії.

Дім і несподівані гості

Мешканка Великої Британії опублікувала зворушливий ролик, у якому видно, як дикі качки знову і знову прилітають на її подвір'я, наче за звичкою розшукуючи озеро, яке колись там знаходилося. Несподівані візити пернатих гостей зворушили користувачів соцмереж, а сам ролик швидко став вірусним і зібрав мільйони переглядів і відгуків.

Несподівані візити пернатих гостей зворушили користувачів соцмереж

В описі до відео господиня зізналася, що їй боляче спостерігати за качками, які, ймовірно, повертаються сюди з року в рік, не знаючи, що водойма зникла. Попри це, вона намагається піклуватися про птахів і підгодовує їх під час візитів, пригощаючи замороженим горохом, вівсом, кукурудзою та спеціальними гранулами.

У коментарях користувачі почали пропонувати встановити на подвір'ї штучний ставок або хоча б дитячий басейн. Дехто навіть висловив готовність допомогти фінансово, однак жінка пояснила, що поки не може піти на такий крок.

Господар не розумів, чому затягується ремонт

53-річний житель Алабами (США) Джон Маркум, який працює у сфері інформаційних технологій, перебував на фінальному етапі ремонту свого будинку і чекав на встановлення кухонної стільниці. Коли роботи несподівано затягнулися без пояснень, чоловік вирішив перевірити записи з камер відеоспостереження і саме тоді виявив причину затримки.

Виявилося, що під час доставки робітники випадково зламали стільницю, намагаючись удвох занести її в будинок.

Робітники випадково зламали стільницю Фото: Reddit

На відео було видно, як двоє чоловіків беруться за стільницю з різних боків, проте в момент, коли один із них переступає поріг, матеріал не витримує і складається навпіл. Користувачі Reddit з гумором і співчуттям відреагували на запис, зазначаючи, що пошкодження сталося у вдалий момент, точніше ще до встановлення.

Сам Маркум пізніше звернув увагу на кумедну деталь. Один із робітників на кілька секунд буквально завмер, ніби усвідомлюючи масштаб того, що сталося.

Богом забуте село досі "живе в 1920-х роках"

Невелике селище Крич, розташоване на околиці долини Дервент в Англії, перетворилося на популярне туристичне місце, де минуле нібито дбайливо законсервували. Село славиться своїми мальовничими пейзажами, історичними будівлями і незвичайними видами транспорту різних епох.

Селище Крич ніби "застигло" в часі Фото: Catherine Lofthouse

Відвідування Крича платне, проте квиток діє цілий рік, що дає змогу повертатися туди знову і знову. Такий формат особливо зручний для тих, хто живе неподалік і хоче не поспішаючи вивчити всі атракціони. Додаткову атмосферу створює маленька, але така деталь, що запам'ятовується: кожному гостю видають старовинні монети, якими можна розплатитися з кондуктором трамвая, що допомагає глибше відчути дух минулої епохи.

Любителям архітектури та історії варто звернути увагу на Зал засідань Дербі, побудований 1763 року і відновлений після пожежі у XX столітті. Водночас гіди попереджають, що багато розваг розташовані просто неба і не працюють взимку, тому найкраще планувати поїздку на весну або тепле літо, коли Крич розкривається у всій своїй красі.

Пілот великої авіакомпанії здивував своєю зарплатою

Робота пілота приваблює багатьох не тільки відчуттям польоту і подорожей, а й рівнем доходу. Американський другий пілот і блогер Гарретт Рей докладно розповів про свою зарплату і наочно показав, як вибір маршрутів безпосередньо впливає на підсумкові суми наприкінці місяця.

Чоловік розповів скільки йому платять за керування літаками та які суми отримують капітани Фото: YouTube

За словами Рея, його погодинна ставка становить 214 доларів (приблизно 9 тисяч гривень), проте реальний робочий час суворо регламентований авіаційними правилами. Значну частину зміни займають очікування рейсів і перельоти без пасажирів, коли пілоту доводиться добиратися до наступного пункту призначення.

Так, за один день із рейсом Нью-Йорк — Даллас і назад він провів у кабіні понад сім годин і майже дев'ять годин поза базою, заробивши 1556 доларів (приблизно 65 тисяч гривень). Цей маршрут він назвав особливо вдалим з точки зору оплати.

При цьому є й менш вигідні напрямки. Наприклад, переліт із Нью-Йорка до Фінікса з ночівлею вимагає майже двох діб далеко від дому, тоді як фактичний час польоту становить лише близько десяти годин, що помітно знижує дохід. Гарретт зазначає, що перехід на посаду капітана суттєво змінив би фінансову картину: погодинна ставка зросла б до 339 доларів, а щомісячний дохід майже на 10 тисяч доларів (приблизно 420 тисяч гривень).

Раніше Фокус повідомляв, що:

В одній європейській країні дефіцит чоловіків досяг піку, але жінки знайшли несподіваний вихід. У Латвії стрімко набирає популярності незвичайна послуга.

Майже всі довгожителі дотримуються одного й того ж простого ритуалу і живуть понад 100 років.

Також стало відомо, який вигляд мають найдорожчі підземні сховища у світі. Ще донедавна слово "бункер" асоціювалося із суворими бетонними укриттями, тривогою та холодною війною. Однак сьогодні все стало інакше. Найбагатші люди світу перетворюють сховища на випадок катастроф на підземні резиденції класу люкс, у яких продумана кожна деталь.