Путешествия во времени и странные зарплаты: что читали украинцы в 2025 году

Год подходит к концу, а значит, самое время остановиться, выдохнуть и оглянуться назад. В разделе МирФан мы вместе с читателями путешествовали по самым красивым и загадочным местам планеты, удивлялись странным традициям, смеялись над абсурдными ситуациями, обсуждали необычные открытия и просто позволяли себе немного отдыха от новостной повестки.

Одни наши материалы разлетались по соцсетям, другие находили отклик благодаря деталям, иронии или неожиданному повороту сюжета. Где-то срабатывала эмоция, где-то узнавание, а где-то чистое человеческое любопытство. Однако именно вы, наши читатели, всегда благодарили нас вашими просмотрами и комментариями. В этом материале Фокус предлагает вспомнить, какие публикации в МирФан стали самыми популярными в уходящем году.

Подводя итоги, мы собрали тексты, которые вы читали чаще всего. Это не просто рейтинг, а скорее подборка интересов нашей аудитории и еще важное напоминание о том, что даже в насыщенном новостном потоке всегда есть место любопытству, легкости и хорошему сюжету.

Відео дня

"Доказательство" путешествия во времени

Картина конца XIX века неожиданно оказалась в центре внимания пользователей соцсетей и вновь подогрела интерес к теориям заговора.

Речь идет о полотне "Помолвка Бернса и Хайленд Мэри", созданном около 1882 года художниками Р. Джози и Джеймсом Арчером. Люди обратили внимание на предмет в руках шотландского поэта Роберта Бернса и его возлюбленной Мэри Кэмпбелл. Темные прямоугольники с закругленными краями напоминали пользователям соцсетей не что иное, как современные смартфоны.

Изображение породило волну шуток и теорий о путешествиях во времени Фото: HULTON ARCHIVE

Необычная деталь породила волну шуток и фантазий о путешествиях во времени. В комментариях пользователи с юмором предполагали, что Бернс мог владеть технологиями будущего, а Мэри якобы листает его Instagram или рассматривает мемы. Изображение быстро разлетелось по сети, превратившись в очередной вирусный культурный курьез.

Впрочем, у искусствоведов есть куда более обычное объяснение. По одной из версий, на картине изображены вовсе не загадочные гаджеты, а Библии, которые являлись символ помолвки того времени в Шотландии.

Дом и неожиданные гости

Жительница Великобритании опубликовала трогательный ролик, в котором видно, как дикие утки вновь и вновь прилетают в ее двор, словно по привычке разыскивая озеро, которое когда-то там находилось. Неожиданные визиты пернатых гостей растрогали пользователей соцсетей, а сам ролик быстро стал вирусным и собрал миллионы просмотров и откликов.

Неожиданные визиты пернатых гостей растрогали пользователей соцсетей

В описании к видео хозяйка призналась, что ей больно наблюдать за утками, которые, вероятно, возвращаются сюда из года в год, не зная, что водоем исчез. Несмотря на это, она старается заботиться о птицах и подкармливает их во время визитов, угощая замороженным горохом, овсом, кукурузой и специальными гранулами.

В комментариях пользователи начали предлагать установить во дворе искусственный пруд или хотя бы детский бассейн. Некоторые даже выразили готовность помочь финансово, однако женщина пояснила, что пока не может пойти на такой шаг.

Хозяин не понимал, почему затягивается ремонт

53-летний житель Алабамы (США) Джон Маркум, работающий в сфере информационных технологий, находился на финальном этапе ремонта своего дома и ждал установки кухонной столешницы. Когда работы неожиданно затянулись без объяснений, мужчина решил проверить записи с камер видеонаблюдения и именно тогда обнаружил причину задержки.

Оказалось, что при доставке рабочие случайно сломали столешницу, пытаясь вдвоем занести ее в дом.

Рабочие случайно сломали столешницу Фото: Reddit

На видео было видно, как двое мужчин берутся за столешницу с разных сторон, однако в момент, когда один из них переступает порог, материал не выдерживает и складывается пополам. Пользователи Reddit с юмором и сочувствием отреагировали на запись, отмечая, что повреждение произошло в удачный момент, точнее еще до установки.

Сам Маркум позже обратил внимание на забавную деталь. Один из рабочих на несколько секунд буквально замер, будто осознавая масштаб случившегося.

Богом забытое село до сих пор "живет в 1920-х годах"

Небольшой поселок Крич, расположенный на окраине долины Дервент в Англии, превратился в популярное туристическое место, где прошлое будто бы бережно законсервировали. Деревня славится своими живописными пейзажами, историческими зданиями и необычными видами транспорта разных эпох.

Поселок Крич как будто "застыл" во времени Фото: Catherine Lofthouse

Посещение Крича платное, однако билет действует целый год, что позволяет возвращаться туда снова и снова. Такой формат особенно удобен для тех, кто живет неподалеку и хочет не спеша изучить все аттракционы. Дополнительную атмосферу создает маленькая, но запоминающаяся деталь: каждому гостю выдают старинные монеты, которыми можно расплатиться с кондуктором трамвая, что помогает глубже прочувствовать дух ушедшей эпохи.

Любителям архитектуры и истории стоит обратить внимание на Зал заседаний Дерби, построенный в 1763 году и восстановленный после пожара в XX веке. При этом гиды предупреждают, что многие развлечения находятся под открытым небом и не работают зимой, поэтому лучше всего планировать поездку на весну или теплое лето, когда Крич раскрывается во всей своей красоте.

Пилот крупной авиакомпании удивил своей зарплатой

Работа пилота привлекает многих не только ощущением полета и путешествий, но и уровнем дохода. Американский второй пилот и блогер Гарретт Рэй подробно рассказал о своей зарплате и наглядно показал, как выбор маршрутов напрямую влияет на итоговые суммы в конце месяца.

Мужчина рассказал сколько ему платят за управление самолетами и какие суммы получают капитаны Фото: YouTube

По словам Рэя, его почасовая ставка составляет 214 долларов (примерно 9 тысяч гривен), однако реальное рабочее время строго регламентировано авиационными правилами. Значительную часть смены занимают ожидание рейсов и перелеты без пассажиров, когда пилоту приходится добираться к следующему пункту назначения.

Так, за один день с рейсом Нью-Йорк — Даллас и обратно он провел в кабине более семи часов и почти девять часов вне базы, заработав 1556 долларов (примерно 65 тысяч гривен). Этот маршрут он назвал особенно удачным с точки зрения оплаты.

При этом есть и менее выгодные направления. Например, перелет из Нью-Йорка в Финикс с ночевкой требует почти двух суток вдали от дома, тогда как фактическое время полета составляет лишь около десяти часов, что заметно снижает доход. Гарретт отмечает, что переход на должность капитана существенно изменил бы финансовую картину: почасовая ставка выросла бы до 339 долларов, а ежемесячный доход почти на 10 тысяч долларов (примерно 420 тысяч гривен).

Ранее Фокус сообщал, что:

В одной европейской стране дефицит мужчин достиг пика, но женщины нашли неожиданный выход. В Латвии стремительно набирает популярность необычная услуга.

Почти все долгожители следуют одному и тому же простому ритуалу и живут более 100 лет.

Также стало известно, как выглядят самые дорогие подземные убежища в мире. Еще недавно слово "бункер" ассоциировалось с суровыми бетонными укрытиями, тревогой и холодной войной. Однако сегодня все стало иначе. Самые богатые люди мира превращают убежища на случай катастроф в подземные резиденции класса люкс, в которых продумана каждая деталь.