Чоловік їв по 3 банки сардин на день: що сталося з його тілом (відео)

Нік Норвіц, доктор медицини, дослідник і викладач у галузі метаболічного здоров'я, який здобув освіту в Гарварді та Оксфорді й проживає в Бостоні (США), з'їв 1000 банок консервованої риби за 30 днів.

30-річний американець вирішив провести незвичний експеримент і перевірити, чи може екстремальна дієта, що складається виключно з сардин, імітувати голодування і забезпечити такі переваги, як втрата жиру і довголіття, без втрати м'язової маси. Про це він розповів в одному зі своїх відео на YouTube.

"Сардини зі шкірою, кістками та всім іншим є природним протеїновим батончиком і мультивітамінами в одному флаконі", — сказав Норвіц.

Протягом місяця в жовтні чоловік з'їдав приблизно по три банки консерви на день, відстежував вагу і записував результати тренувань.

"Я хотів перевірити, чи можуть вони дати ті ж переваги, що й голодування, але без його недоліків", — сказав він у відео.

Початок експерименту

Норвіц почав з одних тільки сардин, потім додав оливкову олію, щоб протидіяти початковому відчуттю низької енергії.

"Чесно кажучи, додавання цього жиру кардинально змінило ситуацію. Минуло чотири дні відтоді, як я почав додавати оливкову олію до свого раціону, і я почуваюся набагато енергійнішим", — повідомив він у середині експерименту.

Протягом усього періоду дієти Норвіц говорив, що почувався надзвичайно "легким" і "сильним" Фото: YouTube

Упродовж усього періоду дієти Норвіц говорив, що почувався надзвичайно "легким" і "сильним". Американець відзначав "безмежну" витривалість, з легкістю виконував тренування, практикував перевернуті положення на турніках і піднімався 37 сходовими прольотами до своєї квартири.

Результат експерименту

До останнього тижня він схуд на 6 фунтів (2,7 кг) і досяг того, що він назвав "дельфінячим" рівнем.

"Вона більше була схожа на кров дельфіна, ніж на кров людини", — пожартував він.

Загалом Норвіц дійшов висновку, що, за його особистим досвідом, дієта на основі сардин забезпечувала організм високоякісним білком, омега-3 і поживними речовинами, які спалювали жир і при цьому зберігали м'язову масу. Головним недоліком, на його думку, було те, що він почав пахнути рибою, попри душ, чищення зубів і використання одеколону.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.