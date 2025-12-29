Мужчина ел по 3 банки сардин в день: что произошло с его телом (видео)

Ник Норвиц, доктор медицины, исследователь и преподаватель в области метаболического здоровья, получивший образование в Гарварде и Оксфорде и проживающий в Бостоне (США), съел 1000 банок консервированной рыбы за 30 дней.

30-летний американец решил провести необычный эксперимент и проверить, может ли экстремальная диета, состоящая исключительно из сардин, имитировать голодание и обеспечить такие преимущества, как потеря жира и долголетие, без потери мышечной массы. Об этом он рассказал в одном из своих видео на YouTube.

"Сардины с кожей, костями и всем остальным являются природным протеиновым батончиком и мультивитаминами в одном флаконе", — сказал Норвиц.

В течение месяца в октябре мужчина съедал примерно по три банки консервы в день, отслеживал вес и записывал результаты тренировок.

"Я хотел проверить, могут ли они дать те же преимущества, что и голодание, но без его недостатков", — сказал он в видео.

Відео дня

Начало эксперимента

Норвиц начал с одних только сардин, затем добавил оливковое масло, чтобы противодействовать первоначальному ощущению низкой энергии.

"Честно говоря, добавление этого жира кардинально изменило ситуацию. Прошло четыре дня с тех пор, как я начал добавлять оливковое масло в свой рацион, и я чувствую себя гораздо более энергичным", — сообщил он в середине эксперимента.

На протяжении всего периода диеты Норвиц говорил, что чувствовал себя необычайно "легким" и "сильным" Фото: YouTube

На протяжении всего периода диеты Норвиц говорил, что чувствовал себя необычайно "легким" и "сильным". Американец отмечал "безграничную" выносливость, с легкостью выполнял тренировки, практиковал перевернутые положения на турниках и поднимался по 37 лестничным пролетам до своей квартиры.

Результат эксперимента

К последней неделе он похудел на 6 фунтов (2,7 кг) и достиг того, что он назвал "дельфиньим" уровнем.

"Она больше походила на кровь дельфина, чем на кровь человека", — пошутил он.

В целом, Норвиц пришел к выводу, что, по его личному опыту, диета на основе сардин обеспечивала организм высококачественным белком, омега-3 и питательными веществами, которые сжигали жир и при этом сохраняли мышечную массу. Главным недостатком, по его мнению, было то, что он начал пахнуть рыбой, несмотря на душ, чистку зубов и использование одеколона.

Ранее Фокус сообщал, что:

Девушка сделала 400 операций ради уверенности. 38-летняя Гиль Ли Вон из Южной Кореи рассказала, что за последние 15 лет потратила на косметические процедуры более 210 тысяч долларов.

В Китае представили "Святой Грааль" омоложения. Компания Lonvi Biosciences из Шэньчжэня объявила о разработке препарата, который, по словам создателей, может стать настоящим прорывом в науке о долголетии.

Также стало известно, что девушка увидела свет после клинической смерти и обрела "сверхспособности". Жизнь 38-летней Ребекки Бутройд могла оборваться много лет назад в родильной палате, когда ей было 18 лет.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.