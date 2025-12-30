Перший рейс після трагедії: круїзний лайнер сів на мілину (фото)

Круїзний лайнер Coral Adventurer сів на мілину біля берегів Папуа-Нової Гвінеї під час свого першого рейсу після трагічної загибелі пасажирки, яку, за твердженнями сім'ї, могли залишити на приватному острові.

Інцидент стався вранці 27 грудня, коли судно зі 120 пасажирами на борту зіткнулося з рифом біля узбережжя країни. Спочатку в компанії Coral Expeditions, яка використовувала круїзний лайнер, заявили, що ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав, а первинний огляд не виявив пошкоджень корпусу. Про це пише Unilad.

За словами представника компанії, про подію було повідомлено відповідні служби, після чого розпочалася стандартна процедура перевірок судна і морського середовища.

На борту судна перебували 120 пасажирів Фото: Coral Expeditions

Станом на 28 грудня пасажири залишалися в Папуа-Новій Гвінеї, поки фахівці намагалися перемістити лайнер на глибшу воду і провести детальний огляд.

Інцидент стався на тлі розслідування загибелі пасажирки

Подія сталася на тлі розслідування загибелі 80-річної Сюзанни Ріс, яка померла в жовтні під час круїзу. Пенсіонерка з австралійського Нового Південного Уельсу брала участь у пішій екскурсії островом Лізард, проте в якийсь момент відстала від групи, щоб відпочити.

Згідно з версією сім'ї, жінка не повернулася до призначеного часу, але судно, імовірно, відплило без неї. Наступного дня рятувальники виявили її тіло з вертольота. Поліція Квінсленда схарактеризувала смерть як раптову і таку, що не викликає підозр.

Подія сталася на тлі розслідування загибелі 80-річної Сюзанни Ріс Фото: Lad Bible

Дочка загиблої, Кетрін Ріс, розповіла, що день був екстремально спекотним, а її матері стало погано під час підйому. За її словами, жінці веліли спускатися без супроводу, після чого, як стверджується, не було проведено повторного підрахунку пасажирів перед відплиттям судна.

Генеральний директор Coral Expeditions Марк Фіфілд повідомив, що частину круїзу, що залишилася, було скасовано через трагедію і попередні технічні проблеми. Пасажирам пообіцяли повне повернення коштів, а компанія почала координацію їхнього повернення додому чартерними рейсами.

