Первый рейс после трагедии: круизный лайнер сел на мель (фото)

Круизный лайнер Coral Adventurer сел на мель у берегов Папуа–Новой Гвинеи во время своего первого рейса после трагической гибели пассажирки, которую, по утверждениям семьи, могли оставить на частном острове.

Инцидент произошел утром 27 декабря, когда судно с 120 пассажирами на борту столкнулось с рифом у побережья страны. Изначально в компании Coral Expeditions, использовавшей круизный лайнер, заявили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а первоначальный осмотр не выявил повреждений корпуса. Об этом пишет Unilad.

На борту судна находились 120 пассажиров

По словам представителя компании, о происшествии были уведомлены соответствующие службы, после чего началась стандартная процедура проверок судна и морской среды.

На борту судна находились 120 пассажиров Фото: Coral Expeditions

Состоянием на 28 декабря пассажиры оставались в Папуа–Новой Гвинее, пока специалисты пытались переместить лайнер на более глубокую воду и провести детальный осмотр.

Відео дня

Инцидент произошел на фоне расследования гибели пассажирки

Происшествие произошло на фоне расследования гибели 80-летней Сюзанны Рис, которая скончалась в октябре во время круиза. Пенсионерка из австралийского Нового Южного Уэльса участвовала в пешей экскурсии по острову Лизард, однако в какой-то момент отстала от группы, чтобы отдохнуть.

Согласно версии семьи, женщина не вернулась к назначенному времени, но судно, предположительно, отплыло без нее. На следующий день спасатели обнаружили ее тело с вертолета. Полиция Квинсленда охарактеризовала смерть как внезапную и не вызывающую подозрений.

Происшествие произошло на фоне расследования гибели 80-летней Сюзанны Рис Фото: Lad Bible

Дочь погибшей, Кэтрин Рис, рассказала, что день был экстремально жарким, а ее матери стало плохо во время подъема. По ее словам, женщине велели спускаться без сопровождения, после чего, как утверждается, не был проведен повторный подсчет пассажиров перед отплытием судна.

Генеральный директор Coral Expeditions Марк Фифилд сообщил, что оставшаяся часть круиза была отменена из-за трагедии и предыдущих технических проблем. Пассажирам пообещали полный возврат средств, а компания начала координацию их возвращения домой чартерными рейсами.

Ранее Фокус сообщал, что:

Бывшая стюардесса раскрыла темную сторону своей работы , из-за которой ее могут уволить. По ее словам, за малейшие "отклонения", от прыщей до пары лишних килограммов, сотрудников могут временно отстранять от полетов.

, из-за которой ее могут уволить. По ее словам, за малейшие "отклонения", от прыщей до пары лишних килограммов, сотрудников могут временно отстранять от полетов. Пилот удивил соцсети своей зарплатой. Его доход за год превысил 450 тысяч долларов и мгновенно вызвал бурную реакцию в сети.

Также стало известно, что пилот попытался отключить двигатели самолета, что едва не привело к катастрофе.