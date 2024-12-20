Кім Кардаш'ян подарувала подрузі розкішне авто за $100 тисяч (відео)

Кім, яка побудувала багатомільйонну бізнес-імперію, не шкодує грошей на подарунки людям з близького оточення.

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Кім Кардаш'ян, бізнесвумен і світська левиця, знається на хороших подарунках На 45-річчя вона подарувала своїй подрузі Трейсі Ромулус матово-чорний Tesla Cybertruck вартістю $100 000. Момент дарування і реакцію іменинниці знаменитість показала в сторіс Instagram.

Кім припаркувала розкішний автомобіль на під'їзній доріжці свого маєтку в Калабасасі і сказала Ромулус "розвернутися". Щойно та помітила машину, на капоті якої був прикріплений великий червоний бант, вона вигукнула: "Що! Кім, ти серйозно?! Ти божевільна? Ти з глузду з'їхала?"

Момент дарування Кім показала в соцмережі

Кардаш'ян, яка стояла поруч, сміючись, сказала, що це її подарунок на день народження.

"Давай візьмемо твою машину сьогодні ввечері", — запитала Кім, перш ніж обійняти свою схвильовану подругу на під'їзній доріжці.

Називаючи Кім своєю "божевільною, неординарною найкращою подругою", Трейсі написала: "У мене буквально немає слів... @kimkardashian... ніхто не дарує подарунки так, як ти... це так неординарно... тільки ти... я люблю тебе... ʼ

Трейсі залишилася в приємному шоці від подарунка подруги

Кім і Трейсі, схоже, готувалися до вечірки в Лос-Анджелесі. Вони одягли однакові довгі чорні шкіряні плащі. Кардаш'ян, яка нещодавно зламала ногу, взула кросівки Converse.

Трейсі Ромулус — не тільки близька подруга Кім, а й її партнер. З 2017 року вона є виконавчим віцепрезидентом з комунікацій у SKIMS, успішній лінії коригувальної білизни Кім.

Трейсі Ромулус (крайня праворуч) зізналася в коханні Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян — велика прихильниця продукції Tesla. У неї є дві Tesla Cybertruck — сірого кольору і матово-чорного. А нещодавно вона похвалилася роботом Tesla за $30 тисяч. Ба більше, вона влаштувала фотосесію з гуманоїдом, посадивши його за кермо авто.

Раніше Фокус писав, що Їм Кардаш'ян знялася в рекламній кампанії свого бренду в хутряному мікро-бікіні, а на відкриття першого магазину на 5-й авеню в Нью-Йорку приїхала на самокаті зі спеціальною підставкою для травмованої ноги.