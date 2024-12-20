Ким Кардашьян подарила подруге роскошное авто за $100 тысяч (видео)

Ким, построившая многомиллионную бизнес-империю, не жалеет денег на подарки людям из близкого окружения.

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Ким Кардашьян, бизнесвумен и светская львица, знает толк в хороших подарках На 45-летие она подарила своей подруге Трейси Ромулус матово-черный Tesla Cybertruck стоимостью $100 000. Момент дарения и реакцию именинницы знаменитость показала в сторис Instagram.

Ким припарковала роскошный автомобиль на подъездной дорожке своего особняка в Калабасасе и сказала Ромулус "развернуться". Как только та заметила машину, на капоте которой был прикреплен большой красный бант, она воскликнула: "Что! Ким, ты серьезно?! Ты чокнутая? Ты с ума сошла?"

Момент дарения Ким показала в соцсети

Кардашьян, стоявшая рядом, смеясь, сказала, что это ее подарок на день рождения.

"Давай возьмем твою машину сегодня вечером", — спросила Ким, прежде чем обнять свою взволнованную подругу на подъездной дорожке.

Называя Ким своей "сумасшедшей, неординарной лучшей подругой", Трейси написала: "У меня буквально нет слов… @kimkardashian… никто не дарит подарки так, как ты… это так неординарно… только ты… я люблю тебя…ʼ

Трейси осталась в приятном в шоке от подарка подруги

Ким и Трейси, похоже, готовились к вечеринке в Лос-Анджелесе. Они надели одинаковые длинные черные кожаные плащи. Кардашьян, которая недавно сломала ногу, обула кроссовки Converse.

Трейси Ромулус — не только близкая подруга Ким, но и ее партнер. С 2017 года она является исполнительным вице-президентом по коммуникациям в SKIMS, успешной линии корректирующего белья Ким.

Трейси Ромулус (крайняя справа) призналась в любви Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — большая поклонница продукции Teslа. У нее есть две Tesla Cybertruck – серого цвета и матово-черного. А недавно она похвасталась роботом Tesla за $30 тысяч. Более того, она устроила фотосессию с гуманоидом, усадив его за руль авто.

Ранее Фокус писал, что им Кардашьян снялась в рекламной кампании своего бренда в меховом микро-бикини, а на открытие первого магазина на 5-й авеню в Нью-Йорке приехала на самокате со специальной подставкой для травмированной ноги.