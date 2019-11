Самая яркая New Year’s Eve Countdown Party в Fairmont Grand Hotel Kyiv

Р

31 DECEMBER

10 PM

NEW YEAR`S EVE COUNTDOWN PARTY

HOST: АНАТОЛИЙ АНАТОЛИЧ

GUEST STAR: JAMALA & LAUD

DJ SET: BOLOTIN

EVERYTHING YOU WOULD EXPECT AND MORE FROM ONE OF THE BEST NEW YEAR`S EVE PARTIES IN FAIRMONT GRAND HOTEL KYIV

Не упусти возможность встретить незабываемый Новый год в самом красивом отеле Киева. Ночь, которая станет лучшим началом года. Мы будем танцевать, петь, загадывать те самые заветные желания, пока часы двенадцать бьют. И поверьте, всё сбудется!

Весь вечер на сцене с вами проведет ведущий – Анатолий Анатолич.

Атмосферу вечера создают:

Победительница Евровидения, тренер проекта «Голос Країни», уникальная JAMALA.

Открытие 6-го сезона проекта «Голос Країни», тембр, который завораживает миллионы, самый стильный голос на украинской сцене, финалист Национального отбора Евровидения – LAUD.

За музыкальное наполнение вечеринки после полуночи отвечает Dj Bolotin.

Количество мест ограничено, бронируйте уже сейчас.

Больше информации: +38 067 444 80 90

И, конечно же, какой праздник без подарков? Наши партнеры - туроператор "Alterego Travel" разыграет VIP путешествие на week-end для двоих и много других приятных сюрпризов от Fairmont Grand Hotel Kyiv, Elixir SPA Delux, VOGUE Café Kyiv, кондитерской-библиотеки SWEET BOOK.

В стоимость включены: развлекательная программа, меню разработанное шеф-поваром VOGUE Café Kiev, напитки алкогольные и безалкогольные.

Для деток, - праздничный фуршет и развлекательная программа с аниматорами.

Стоимость на ребенка, как всегда - бесплатно, конечно же, если это не полноценное отдельное место за "взрослым" столом.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ

22:00 23:00 Сбор гостей

23:00 23:30 Ведущий

23:30 23:57 LAUD

23:57 00:00 речь Президента

00:05 00:30 Ведущий

00:30 01:30 JAMALA

01:30 02:00 Ведущий

02:00 02:30 LAUD

02:30 02:45 Ведущий

02:45 05:00 диджей Bolotin