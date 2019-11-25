Самая яркая New Year’s Eve Countdown Party в Fairmont Grand Hotel Kyiv
2019-11-25 13:45:17
Р
31 DECEMBER
10 PM
NEW YEAR`S EVE COUNTDOWN PARTY
HOST: АНАТОЛИЙ АНАТОЛИЧ
GUEST STAR: JAMALA & LAUD
DJ SET: BOLOTIN
EVERYTHING YOU WOULD EXPECT AND MORE FROM ONE OF THE BEST NEW YEAR`S EVE PARTIES IN FAIRMONT GRAND HOTEL KYIV
Не упусти возможность встретить незабываемый Новый год в самом красивом отеле Киева. Ночь, которая станет лучшим началом года. Мы будем танцевать, петь, загадывать те самые заветные желания, пока часы двенадцать бьют. И поверьте, всё сбудется!
Весь вечер на сцене с вами проведет ведущий – Анатолий Анатолич.
Атмосферу вечера создают:
Победительница Евровидения, тренер проекта «Голос Країни», уникальная JAMALA.
Открытие 6-го сезона проекта «Голос Країни», тембр, который завораживает миллионы, самый стильный голос на украинской сцене, финалист Национального отбора Евровидения – LAUD.
За музыкальное наполнение вечеринки после полуночи отвечает Dj Bolotin.
Количество мест ограничено, бронируйте уже сейчас.
Больше информации: +38 067 444 80 90
И, конечно же, какой праздник без подарков? Наши партнеры - туроператор "Alterego Travel" разыграет VIP путешествие на week-end для двоих и много других приятных сюрпризов от Fairmont Grand Hotel Kyiv, Elixir SPA Delux, VOGUE Café Kyiv, кондитерской-библиотеки SWEET BOOK.
В стоимость включены: развлекательная программа, меню разработанное шеф-поваром VOGUE Café Kiev, напитки алкогольные и безалкогольные.
Для деток, - праздничный фуршет и развлекательная программа с аниматорами.
Стоимость на ребенка, как всегда - бесплатно, конечно же, если это не полноценное отдельное место за "взрослым" столом.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ
22:00 23:00 Сбор гостей
23:00 23:30 Ведущий
23:30 23:57 LAUD
23:57 00:00 речь Президента
00:05 00:30 Ведущий
00:30 01:30 JAMALA
01:30 02:00 Ведущий
02:00 02:30 LAUD
02:30 02:45 Ведущий
02:45 05:00 диджей Bolotin