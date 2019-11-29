Драйвер на украинском рынке труда

Позиция

Согласно статистике портала rabota.ua по итогам 2018 года текучесть кадров на украинском рынке труда достигла 20%, несмотря на растущие зарплаты. В такой ситуации работодателям необходимо активнее бороться за ценных сотрудников, удерживать и повышать их капитализацию. Но не только: ответственные работодатели вкладывают в программы социальной ответственности и развивают рынок труда в целом. О том, как эти принципы реализует компания "Воля", рассказывает ее HR-директор Анна Басюк.

Сильная команда

Несмотря на высокую конкуренцию и необычайно сложный рынок труда, мы стараемся не снижать планку требований при подборе кандидатов. Ключевые ценности, которыми мы не готовы жертвовать ни при каких обстоятельствах – это проактивность и ответственность. В нашей корпоративной культуре достигают успеха только те, кто готов самостоятельно принимать решения и отвечать за результаты своей работы. А в сегодняшней скорости развития технологий, также критически важна готовность к изменениям. Если кандидат не заинтересован в постоянном развитии, а хочет просто стабильную работу, чтобы отсидеть "с девяти до шести", то ему не к нам.

Наличие сильной команды является одним из главных условий лидерства на рынке, на мой взгляд. Интересные идеи рождаются в головах людей, решения принимают люди, благодаря настойчивости людей эти идеи воплощаются в жизнь. Мы много инвестируем в обучение и развитие наших сотрудников. Я говорю не только о семинарах, тренингах и участии в отраслевых конференциях, хотя у нас большой бюджет на обучение. Для нас развитие – это внутренняя построенная эффективная система управления персоналом, то что сейчас принято называть еmployee experience. Мы развиваем наших сотрудников на всех этапах взаимодействия с ними. У нас очень серьезные программы по оценке персонала, развитию внутренних талантов, карьерному планированию, планированию преемников, развитию вовлеченности и др.

Экономический эффект от каждой программы мы не считаем. Мы измеряем eNPS, уровень вовлеченности, удовлетворенности и лояльности наших сотрудников и знаем, что у нас очень высокие показатели, если сравнивать со среднерыночными. И мы понимаем, что это и есть результат всей нашей системной работы. Также мы точно знаем, что на наших сотрудников охотятся конкуренты и не только, а опыт работы в компании "Воля", указанный в резюме, автоматически повышает стоимость специалиста на рынке труда.

Социальная ответственность

Для нас важны честность и безопасность, как сотрудников, так и других стейкхолдеров. Поэтому мы обеспечиваем комфортные условия труда, работаем только в правовом поле, платим официальную зарплату и налоги, предоставляем лицензионный контент своим клиентам.

Когда начались военные события на востоке Украины, мы всем сотрудникам предложили работу в других регионах. Тем, кто захотел, мы оплатили переезд и первые полгода оплачивали жилье. Тем, кто был не готов к переезду, даже после закрытия бизнеса на оккупированных территориях, мы в течение полугода платили еще заработную плату.

Кроме того, как лидеры отрасли, мы чувствуем свою ответственность за развитие не только наших сотрудников, но также переживаем за будущее украинского рынка труда в целом. Мы уверены, что трудоспособному населению не нужно массово уезжать за границу для заработка и развития успешной карьеры. У нас внутри страны есть много таких возможностей. И задача всех сознательных работодателей их предоставлять, создавая рабочие места и внедрять различные социальные программы. Мы это делаем, причем для разных социальных групп.

Вырастить талант

Чем больше сотрудников с общими ценностями собрались в одной компании, тем увлекательнее и интереснее работать каждому. В нашей компании у HR стратегическая роль – мы обеспечиваем рост бизнеса, выстраивая эффективную систему управления персоналом, развивая потенциал сотрудников и формируя корпоративную культуру, соответствующую ценностям компании. Кроме этого, мы являемся основными агентами изменений и через все HR-системы и каналы внутренних коммуникаций мы транслируем наши ценности и увлекаем ими максимальное количество сотрудников.

Если не считать общих тенденций, таких как диджитализация и геймификация, которые актуальны сейчас для всех, то главное направление развития HR, на мой взгляд, как и прежде – это развитие талантов. Стратегия HR должна быть направлена на то, чтобы заполучить в свою компанию лучшие таланты на рынке. Как известно, эти таланты на рынке не ждут, пока вы их позовете. Это большая редкость и удача, если удается таких сотрудников привлечь извне, и они после этого еще и удачно вольются в команду. Я убеждена, что таланты нужно растить самостоятельно. Для этого нужны сильные лидеры и эффективная система HR, направленная на это.