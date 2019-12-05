ПЦУ обеспечила пожизненное "достойное положение" патриарху Филарету
2019-12-05 20:26:03
Филарета до конца жизни обеспечили работой, жильем и денежными средствами
В ПЦУ учли былые заслуги Филарета на ниве "строительства" Церкви и создали миссию в составе Православной Церкви Украины, которую он же и возглавит.
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Также Филарет сможет до конца жизни жить по адресу ул. Пушкинская, 36 (напротив КНУ им. Шевченко) и совершать богослужения во Владимирском соборе Киева.
Жить и проводить свою деятельность почетный патриарх будет на средства отчислений от Владимирского собора и благотворительсных взносов.
"Неоднократно распространяемые мысли, будто ПЦУ хочет выбросить Филарета на улицу не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют на недопонимания среди верующих и общественности", – подчеркнули в Церкви.
Вчера, в своем видеообращении Филарет в очередной раз заявил, что Томос от Вселенского патриарха – не настоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.
По мнению почетного патриарха, целью создания ПЦУ, как митрополии Константинополя, было уничтожение Киевского патриархата УПЦ.
"Сейчас дано задание митрополиту Епифанию окончательно уничтожить Киевский патриархат, и киевского патриарха в том числе... Недавно мы получили информацию о том, что существует документ, которым УПЦ КП уничтожается, а патриарх не должен служить во Владимирском соборе", – заявил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 декабря Объединительный собор в Киеве избрал главной единой поместной церкви митрополита Епифания (Думенко). Перед началом собора УПЦ КП и УАПЦ приняли решение о самороспуске.
- Однако в мае патриарх Филарет публично отказался признавать ликвидацию УПЦ КП, заявил, что томос об автокефалии поставил церковь в зависимость от Константинополя, и призвал изменить устав ПЦУ.
- 24 мая синод ПЦУ отверг предложения Филарета и выразил поддержку Епифанию.
- 20 июня Филарет созвал Поместный собор для подтверждения существования УПЦ КП, на который явились только два епископа. По итогам собора онзаявил, что теперь в Украине существуют три православные церкви - УПЦ МП, церковь с "ограниченным томосом в подчинении Константинопольского патриархата" и независимый Киевский патриарахат.
- ПЦУ отказалась признавать созванное патриархом Филаретом собрание во Владимирском соборе поместным собором и назвала его решения ничтожными.
- 24 июня Синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. В ответ патриарх заявил, что эти решения его не касаются и обвинил ПЦУ в захвате храмов УПЦ КП.