Спасатели достали еще два тела из-под завалов сгоревшего в Одессе колледжа
2019-12-09 09:05:02
Число погибших возросло до 12-ти
Разбирая завалы на месте сгоревшего в Одессе колледжа экономики и права, спасатели нашли еще два тела.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Первое тело достали в 00.35, второе – утром, в 05.15. Таким образом, число погибших возросло до 12-ти.
Из 30 пострадавших в больницах остается 9 человек.
К работам по разбору завалов привлекли 275 человек и 41 единицу техники. Всего уже вывезли 1,3 м.куб стройконструкций.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.
- В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- По официальным данным, в результате пожара один человек погиб и 27 пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). На следующий день было найдено тело женщины. 6 декабря найдены тела еще двух человек.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.
- На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.
- В одесском колледже, где произошел пожар, учебный процесс будет восстановлен 9 декабря.
- 7 декабря в процессе разбора завалов после пожара в одесском колледже найдено еще одно тело. Позже, спасатели нашли тела еще двух погибших.
- В больнице скончался спасатель, который участвовал в тушении пожара в одесском колледже.
- Зеленский объявил 8 декабря всеукраинским днем траура. Президент призвал отменить праздники и гулянья.
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