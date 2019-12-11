Пожар в одесском колледже: Количество погибших увеличилось

2019-12-11 20:37:50

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Обнаружено тело одного человека

 

Под завалами в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса нашли еще одно тело.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", – сказано в сообщении. 

В больницах остаются 8 пострадавших.

Таким образом, в результате пожара погибли 13 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

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