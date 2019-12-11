Пожар в одесском колледже: Количество погибших увеличилось

Обнаружено тело одного человека

Под завалами в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса нашли еще одно тело.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", – сказано в сообщении.

В больницах остаются 8 пострадавших.

Таким образом, в результате пожара погибли 13 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.

9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.

11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.