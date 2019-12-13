Пожар в Одессе: ГБР открыло дело о служебной халатности

2019-12-13 14:57:08

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Расследуется возможная халатность со стороны сотрудников ГСЧС

По факту пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек, Госбюро расследований открыло дело о служебной халатности. Об этом сообщает Думская.

По данным издания, следователи уже проводят обыски в помещении Одесского областного управления ГСЧС. Там изымают материалы проверок с 2014 года.

Отмечается, что расследуется возможная халатность со стороны сотрудников ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа.

Предварительная квалификация – ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность). О подозрении пока никому не сообщали.

Как ранее сообщал Фокус:

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